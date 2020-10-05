"أتوبيس السعادة" يستضيف فريق "الأبطال" لمساعدة أطفال السرطان

استضاف الإعلامي أحمد يونس ببرنامجه "أتوبيس السعادة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، مؤسسي فريق "الأبطال" لمساعدة الأطفال محاربي السرطان.

وقال عبدالرحمن، مؤسس فريق "الأبطال"، إن فكرة تكوين الفريق بدأت خلال زيارته لأحد مستشفيات السرطان، وكان هناك طفل يدعى "يوسف" يرغب في الخروج من المستشفى وزيارة الأهرامات نظرا لأنه يعيش في السويس، واعدًا إياه بتلبيه مطلبه حال انتهائه من إتمام جرعات الكيماوي الخاص به، وبعد ذلك حالته تدهورت وتوفي، ومنذ هذه اللحظة بدأ في تكوين الفريق لإسعاد أطفال السرطان وتنظيم رحلات لهم خاصة قلعة صلاح الدين، مشيرا إلى أن معظم جهات الدولة تساعده.

وأضاف أن هناك العديد من القصص وجد أن فريقه له دور مهم لدعمها، ضاربا المثل بقصة الطفل "عبدالرحمن"، البالغ من العمر 10 سنوات، من طنطا، وكان يرقص "التنورة" ويرغب في الالتحاق بالتمثيل، فساعده بالتواصل مع المخرجين.

وأشار أحمد سامح، مؤسس فريق "الأبطال"، إلى أنه مدرس تاريخ ومدرب تنمية بشرية، وهذا ساعده على تسهيل المواد الدراسية للطلاب، وحدث له موقف مع أحد الأطفال يدعى أيضا "يوسف" وكان مريض سرطان، وتوفي، ومن هنا بدأت فكرة انضمامه للفريق، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لعلاج مريض السرطان هو الدعم النفسي، ويشاهد نماذج فعلية استطاعت قبله أن تتغلب عليه، موضحا أن هناك حالات بدأت معهم وحاليا في مرحلة التعافي.