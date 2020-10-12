حسن شاكوش يحتفل بتصدر أوبريت "حكاية مصر" أعلى مشاهدة عبر قناته

احتفل مغني المهرجانات حسن شاكوش بتصدر أوبريت "حكاية مصر" والذي يضم عددا كبيرا من نجوم الغناء التريند عبر قناته شاكوش الخاصة وتحقيق مشاهدة عالية بعد طرحه بيوم واحد.

وكتب شاكوش عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد الله تريند على قناتي".

ويضم أوبريت "حكاية مصر" محمد فؤاد ووائل جسار ومدحت صالح وهشام عباس ومي سليم وياسمين علي وأمينة ودياب وعمر كمال وحسن شاكوش.

وبذلك يكون ضم هذا الأوبريت جميع ألوان الغناء الطرب الأصيل في مدحت صالح ومحمد فؤاد ووائل جسار وهشام عباس.

والغناء الشعبي المتمثل في دياب وأمينة والمهرجانات المتمثل في عمر كمال وحسن شاكوش والأوبرالي المتمثل في مغنية الأوبرا ياسمين علي.

واجه مغنيا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش هجومًا شديدًا، بعد إعلان عمر كمال عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك"، مشاركتهما في أوبريت "حكاية مصر"، والذي يضم أسماء لامعة من نجوم الغناء مثل مدحت صالح، وهشام عباس، وائل جسار، ومحمد فؤاد، وغيرهم.

ليواجه هذا الاوبريت سيلا من الانتقادات مثل كيف لمطربي المهرجانات ان يجتمعوا مع نجوم الطرب والغناءوجاء سيل الانتقادات بسبب اشتراك مطربي المهرجانات مع نجوم الطرب، كالتالي: "وفجأة كدة حسن شاكوش وعمر كمال اترفع عنهم الحظر وعملوا أغاني وحفلات بدون أي قرار صادر من نقابة الموسيقيين ما شاءالله وسبحان الله".وقال آخر: "يعني في وسط الهدوء والرومانسية والذوق العالي تلاقي يطلع يصرخ بودنك ويقولك توت.. بالتوفيق يلا ربنا يوفق الدنيا كلها على بعضها"، وأوضح آخر: "أيوه أوبريت وفهمنا عمر كمال وهنقول ماشي لان فعلا صوته حلو.. إن شاء الله شاكوش هيعمل إيه بصوته ده؟".

وأضاف متابع: "أنا مش بقلل من حد والله بس أنا مزعلتش لما لقيت عمر كمال لأن صوته حلو فعلا ومتوقع في يوم تخرج من الفئه الوحشة دي وتغني زي الناس، لكن شاكوش إزاي مش فاهم مش عارف إزاي أصلا دا صوت الناس بتسمعه".

وشارك عدد من الفنانين المصريين والعرب، في أوبريت وطني جديد، يحمل اسم "حكاية مصر"، ومن المُقرر عرضه عبر عدد من القنوات الفضائي، بمناسبة انتصارات شهر أكتوبر.