اثنان من "الروضة" يتنافسان لدخول البرلمان بعد 25 عاما بلا مرشحين

بعد سنوات طويلة من عدم خوض ابن من أبنائها الانتخابات البرلمانية بعد ضياء الدين داوود والذي شغل منصب رئيس الحزب العربي الناصري، وكان عضوا بمجلس الشعب المصري خلال الفترة من 1990 حتى 1995 م قرر اثنان من أبنائها خوض الانتخابات البرلمانية وجها لوجه، وهما الدكتور محمد علي الجيوشي أحد أعضاء الجيش الأبيض، وثروت عشرة أحد أبناء المدينة، والذي يتمتع بشعبية كبيرة بين أبناء بلده وهو ما دفع أبناء الروضة إعلان دعمهم لكلا المرشحين حتى يكون لهما صوتا تحت قبة البرلمان بعدما ظلوا لسنوات طويلة لا يجدون من يتحدث باسمهم ويعبر عن مشاكلهم؛ ففي الدورة البرلمانية الماضية 2015 م خرج مركز فارسكور خالي الوفاض دون أن يكون للمركز بأكمله، وليست الروضة فحسب صوت تحت قبة البرلمان.

ووجه عشرة المرشح على المقعد الفردي المستقل رمز المنشار رسالة لأبناء بلده قائلا "حبكم لي أكبر من كرسي البرلمان بل أكبر من كل منصب، خدمتكم وقضاء مصالحكم سعادة وكنز لي لأني بها أنال رضا ربي وأشعر بالفرح لأخ وأخت وأب وأم وسط هذه الحياة القاسية ظروفها وجدوا لهم السند والظهر والحماية، لست من مروجي الشائعات ولا مثيري الفتن ولا ماسحي الجوخ ولا أصحاب المصالح الدنيوية الدنية وأبرأ إلى الله تعالى من كل ذلك فليس هذا كما عاهدتموني خلقي ولا أخلاقي ولا يمكن أن يكون أبدًا بإذن الله تعالى.

وأضاف عشرة قائلا لست ممن يبحثون في الناس عن العورات أو يغتابون الناس أو يلقون التهم جزافًا، لست ممن يبنون مجدهم على أنقاض غيرهم ولا ممن يراقبون مرشحًا أو يعقدون الصفقات أو يقبلون الأيادي لست خائنًا لبلدي ولا لأهل دائرتي ولا أبيع نفسي كغيري لعرض من الحياة زائل فكل همي شعبي وأهل دائرتي وفي مقدمتهم الفقراء والبسطاء ومهضومي الحقوق لا أملك مالًا لأشتري أحبابًا ومناصرين ولو كنت أملكه لأنفقه لوجه الله.

هذا و أعلن العميد علاء أحمد فؤاد شتية ابن النائب البرلماني أحمد فؤاد شتية المعروف "بنائب السكين" دعمه لثروت عشرة حيث زاره في مقره الانتخابي وأعلن دعمه له كما قام عشرة بجولات انتخابية بقري شرمساح والزعاترة والقرى المجاورة للتعرف على مشاكلهم وعرض برنامجهم الانتخابي هذا وأعلنت عائلات الديب والغريب وأبو الدهب دعمها لعشرة في الانتخابات كما التقى المواطنين بمقاهي وصيدليات ومحالاتهم بكفر سعد لعرض برنامجه الانتخابي كما نظم مسيرة سيارة بعربيات النصف نقل على الطبلة والصاجات جابت شوارع المدينة.

ونظمت مدينة الروضة دائرة مركز فارسكور مسيرة سيارة لدعم ابنها الدكتور محمد علي الجيوشي المرشح للانتخابات البرلمانية عن الدائرة الثانية التي تضم مراكز "كفر سعد وفارسكور والزرقا" ومدينة السرو حيث تصدر الجيوشي المشهد متحدثا إلى الجماهير أثناء اعتلائه إحدى السيارات.

وجابت المسيرة شوارع المدينة ورفع مؤيديه من الكبار والشباب بوستراته فيما اعتلى أطفال بلده سيارة نصف نقل حاملين صوره مرتدين تي شيرتات عليها صوره متراقصين على نغمات أغنية شعبية معلنين دعمهم له هذا وقد خرجت الروضة عن بكرة أبيها داعمة للجيوشي تحت شعار "دعمك لأبن بلدك حق" واستمرت المسيرة عدة ساعات في شوارع المدينة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

هذا ويخوض الجيوشي المعركة الانتخابية كأحد أبناء الجيش الأبيض أمام عدد من الأطباء من الدائرة الثانية.