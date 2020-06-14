متحدث "الري" يُحذر: لا تصالح مع التعديات على نهر النيل

أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن لا يوجد فرصة للتصالح مع التعديات على نهر النيل، فتم إطلاق حملة منذ عام 2015 وجرت إزالة 53400 حالة تعدٍ على نهر النيل، ويتم التعامل مع تلك التعديات بالقانون دون النظر إلى من يمتلك تلك العقارات.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "سي بي سي"، أن الإزالة قد تكون بمثابة ردع لمن يقوم بالمخالفة مرة أخرى، كما أن هناك قانونا جديدا خاصا بالري والصرف موجود بالفعل أمام مجلس النواب، مؤكدًا أن الأصل لوزارة الري في تعاملها مع المخالفات هو رد الشيء لأصلة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الري، إلى أنه يتم العمل التوسع في تحلية المياه، ومياه الأمطار، ترشيد المياه، والتوسع فى تطبيق طرق الري الحديثة، خاصة وأن 85% من المياه تستخدم فى الزراعة، بالإضافة لتقنين الزراعات الشرهة لاستهلاك المياه واعادة استخدام المياه بعد معالجتها الثلاثية والثنائية في الزراعة، حيث يتم توفير ما يقرب من 5 ملايين متر مكعب يوميا من المياه لاستخدامها في الزراعات