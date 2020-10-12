أمير الكويت الجديد يواصل ترتيب المناصب القيادية بالدولة

يواصل أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، ترتيب المناصب القيادية في الدولة، وصدر مرسوم أميري بالبلاد، بتعيين اللواء الشيخ سالم النواف الأحمد الصباح، بدرجة وكيل وزارة في وزارة الداخلية، وفقا لصحيفة الأنباء الكويتية.

وتضمن المرسوم، أنه على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ ما به، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

كما صدر مرسوم أميري، بتعيين الشيخ مبارك الفيصل، مديرا لمكتب الأمير الشيخ نواف الأحمد.

وصدر مرسوما ثالثا، بنقل المستشار د. حمود محمد العتيبي من ديوان ولي العهد إلى الديوان الأميري، وتضمن المرسوم مادة أولى: "يُنقل د.حمود محمد العتيبي - المستشار بدرجة وزير بديوان سمو ولي العهد - إلى الديوان الأميري، مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".

كما صدر مرسوم بنقل هناء فايز حمد الخميس - وكيل الوزارة المساعد بديوان سمو ولي العهد - إلى الديوان الأميري، بذات الدرجة الوظيفية وللمدة المتبقية من مدة تعيينها

وكان وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت، الشيخ علي جراح الصباح، أعلن الأربعاء الماضي، أن أسرة "آل صباح"، باركت تزكية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، شقيقه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وليًا للعهد.

وأدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أميرا للكويت، أمام مجلس الأمة الكويتي، قبل نحو أسبوعين، خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي عن 91 عاما.