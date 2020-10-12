استقرار محلي.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 12-10-2020 في مصر

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا في محلات الصاغة مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين 12 أكتوبر، ليثبت سعر المعدن الأصفر عند نفس النقطة منذ أول أمس، بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا يوم الجمعة الماضي، وصل إلى نحو 17 جنيهًا، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة خلال تعاملات اليوم.

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار (24) بين 953 و955 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار (21) ليتراوح بين 834 و836 جنيهًا.

الذهب عيار 18

استقر سعر الذهب عيار (18) بين 715 و717 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و688 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

نزل الذهب عالميا عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، إذ عوّض الدولار بعض خسائره بعد أن واجهت حزمة إنقاذ أمريكية جديدة للتخفيف من التداعيات كورونا معارضة، ووفقًا لوكالة "رويترز".

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1927.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 21 سبتمبر عند 1932.69 دولار في وقت سابق من الجلسة، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1934.70 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى "ديلي فيكس" التي تغطي تداولات العملات والسلع الأولية والمؤشرات: "مؤشر الدولار انتعش قليلًا، مما ضغط على المعدن النفيس"، مضيفة أن "الاتجاه الفني تحول إلى الصعود في الأجل القريب، وقريبًا جدًا ربما يختبر مستوى المقاومة الرئيسي 1942 دولارا".

واستقر مؤشر الدولار ويُتداول دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه، بعد أن واجهت مفاوضات بشأن حزمة تحفيز أمريكية معارضة في حين تراجع اليوان بعد أن اتخذ البنك المركزي الصيني إجراء يُنظر إليه على أنه يستهدف الحد من قوة العملة.

ويعتبر الذهب تحوطًا من التضخم وانخفاض العملة، وربح المعدن الأصفر ما يزيد عن 27% منذ بداية العام الحالي بدعم من إجراءات تحفيز غير مسبوقة عالميًا للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة نحو 1% إلى 25.36 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 0.1% إلى 2437.79 دولار في حين ارتفع البلاتين 0.2% إلى 887.57 دولار.

الانتخابات الأمريكية تؤثر على أسعار الذهب عالميًا

وفي تقرير صادر عن مؤسسة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة، يُتوقع أن يكون للانتخابات الأمريكية تأثيرًا علي سوق الذهب العالمي، وقرارات المستثمرين في الأسواق المالية مضيفا، إذ يصاحب السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض هذا العام كثير من الأحداث علي رأسها التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا التي ضربت الاقتصاد الأمريكي.

ويشار إلى أنّ تجدر المعدن النفيس سجّل أعلى مستوى تاريخي له خلال شهر أغسطس هذا العام، عندما ارتفع فوق مستوى 2,070 دولار للأونصة وسجل مكاسب سنوية بلغت 26%.