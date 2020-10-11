لليوم الثاني على التوالي.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 بــ836 جنيها

استقرت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، اليوم الأحد، الموافق 11 أكتوبر، بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية، والتي تجعل الذهب مستقرًا في أسواق المال ومحال الصاغة يومي السبت والأحد، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المحلية 836 جنيهًا في نهاية اليوم، وهو نفس السعر الذي سجله في جلسة الإغلاق في البورصة أمس.

وارتفع الذهب نحو واحد بالمئة، متعافيًا من خسارة تكبدها في وقت مبكر وهبوط بنحو 2 بالمئة في الجلسة السابقة، مدفوعًا بمخاوف جديدة حيال التعافي الاقتصادي والضبابية المحيطة بانتخابات الرئاسة الأمريكية، ويجد خبراء الذهب صعوبة في توقع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ويصفون التذبذب الذي يعاني منه المستثمرون بأن ورائه سبب غامض.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية اليوم الأحد، والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب بنهاية تعاملات، اليوم الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 953 و 955 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 834 و836 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 715 و717 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و688 جنيهًا.