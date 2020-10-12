بلبل حيران وصاحبة السعادة.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام.

وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "بنات حارتنا" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "حارة برجوان" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "الحرامي والعبيط" الساعة 5:30 مساءً، والفيلم الكوميدي "بلبل حيران" الساعة 8 مساءً، و"بدل فاقد" الساعة 10 مساءً، و"دكان شحاتة" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Burlesque الساعة 1:30 ظهرًا، وفيلم WALL-E الساعة 3:30 عصرًا، وفيلم Rise of the Planet of the Apes الساعة 5:30 مساءً، وBatman v Superman: Dawn of Justice الساعة 8 مساءً، وAnt-Man and the Wasp الساعة 10 مساءً، وPredators الساعة 12 منتصف الليل.

المسلسلات التلفزيونية

ON دراما

عرض مسلسل "أبو العلا 90" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 2" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى"، ومسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس الساعة 10 مساءً، ومسلسل "القيصر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "النساء قادمون" الساعة 12 منتصف الليل.

CBC دراما

عرض مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي ج1" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ظل الرئيس" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ﻵخر نفس" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "بخط الإيد" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "الوجه الآخر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" الساعة 12 منتصف الليل.

DMC دراما

عرض مسلسل "ولسه بحلم بيوم" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثالث الساعة 7 مساءً، و"الوصية" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "بين عالمين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ختم النمر" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "السقوط في بئر سبع" الساعة 12 منتصف الليل.

صدى البلد دراما

عرض مسلسل "حب لا يموت" الساعة 6 مساءً، و"كلبش" الساعة 7 مساءً، و"كيد الحموات" الساعة 8 مساءً، و"الصندوق الأسود" الساعة 9 مساءً، و"لعبة الموت" الساعة 10 مساءً.

البرامج الترفيهية

DMC

عرض برنامج "صاحبة السعادة" الساعة 11 مساءً.

OnE

عرض برنامج "راجل و2 ستات" الساعة 4:30 عصرًا.

CBC

عرض برنامج برنامج "هزر فزر" الساعة 1 ظهرًا، وبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا.