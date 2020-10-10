"عندليب الدقي" و"الحكاية".. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام.

وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية.

الأفلام العربية والأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "عندليب الدقي" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" الساعة 8 مساء، وفيلم "عمر وسلمى 3 " الساعة 10 مساء، وفيلم "ريجاتا" الساعة 12 منتصف الليل.

قنة سيما

عرض فيلم "الورثة" الساعة 4 مساء، وفيلم "البداية" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "حتى لا يطير الدخان" الساعة 11 مساء.

قناة MBC 2

عرض فيلم Mr & Mrs. Smith الساعة 4 مساء، وفيلم The Other Guys الساعة 6 مساء، وفيلم Cop Out الساعة 8 مساء، وفيلم War Dogs الساعة 10 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي ج1" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ظل الرئيس" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 8 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "ليلة القبض على فاطمة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثالث الساعة 7 مساءً، و"الوصية" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "بين عالمين" الساعة 9 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "أبو العلا 90" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 2" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "القيصر" الساعة 11 مساءً.

البرامج التلفزيونية

قناة DMC

عرض برنامج "مساء dmc" الساعة 9 مساء، وبرنامج "أمي ولا مراتي" الساعة 11 مساء.

قناة MBC مصر

عرض برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" الساعة 10 مساء.