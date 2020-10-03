لف ودوران وحكايات بنات.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام.

وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "عروسة وجوز عرسان" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "البيضة والحجر" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "عن العشق والهوى" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "كركر" الساعة 8 مساءً، وفيلم "لف ودوران" الساعة 10 مساءً، وفيلم "بنات وموتوسيكلات" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم "Wonder Woman" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "He's Just Not That Into You" الساعة 4 عصرًا، وفيلم "How to Be Single" الساعة 6 مساءً، و"Horrible Bosses" بجزئيه الساعة 8 و9:30 مساءً، و"Entourage" الساعة 11:30 مساءً.

المسلسلات التلفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "ليلة القبض على فاطمة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثالث الساعة 7 مساءً، و"الوصية" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "بين عالمين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ختم النمر" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "السقوط في بئر سبع" الساعة 12 منتصف الليل.

صدى البلد دراما

عرض مسلسل "حب لا يموت" الساعة 6 مساءً، و"كلبش" الساعة 7 مساءً، و"كيد الحموات" الساعة 8 مساءً، و"الصندوق الأسود" الساعة 9 مساءً، و"لعبة الموت" الساعة 10 مساءً، و"عزمي وأشجان" الساعة 11 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "أبو العلا 90" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى"، ومسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس الساعة 10 مساءً، ومسلسل "القيصر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "النساء قادمون" الساعة 12 منتصف الليل.

CBC دراما

عرض مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي ج1" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ظل الرئيس" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مليكة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الطوفان" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "بخط الإيد" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "الوجه الآخر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" الساعة 12 منتصف الليل.

البرامج الترفيهية

DMC

عرض برنامج "أمي ولّا مراتي" الساعة 11 مساءً.

OnE

عرض برنامج "Saturday Night Live بالعربي" الساعة 11 مساء.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا.