الخشت: كلية الإعلام عليها دور هام في بناء الوعي الجماهيري وصياغة القيم

أكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على الدور المهم والحيوي لكليات وأقسام الصحافة والإعلام، في بناء الوعي الجماهيري وصياغة القيم والاتجاهات.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمد الخشت، في اجتماع مجلس جامعة القاهرة، اليوم .

رئيس الجامعة: كليات الإعلام عليها تطوير برامجها لتخريج الإعلامي القادر على التعامل مع التحديات المهنية والأخلاقية

وشدد الدكتور الخشت، على ضرورة التطوير المستمر للوائح وبرامج تلك الكليات، بشكل يستجيب لما يشهده العالم في السنوات الأخيرة، من تطورات هائلة وغير مسبوقة في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، التي ضاعفت من مسئولية كليات ومعاهد الإعلام، في إعداد وتأهيل الدارسين فيها؛ لتخريج الإعلامي الشامل القادر على التعامل مع تقنيات ثورة الاتصال، فضلا عن التحديات المهنية والأخلاقية، التي تطرحها التطورات الراهنة في وسائل الإعلام التقليدية والجديدة، في ظل تطورات الوسائط الرقمية، ووسائل الإعلام الاجتماعي.

مجلس جامعة القاهرة يوافق على اللائحة الجديدة لكلية الإعلام

ووافق مجلس جامعة القاهرة، في اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور محمد الخشت، على اللائحة الجديدة لكلية الإعلام بالجامعة، لمرحلة البكالوريوس، وتأتي في إطار التحول إلى نظام البرامح الدراسية، وفق نظام الساعات المعتمدة، باعتباره النسق التعليمي المطبق في معظم جامعات العالم، والذى يتمتع بالعديد من المزايا، ويتفق مع سعي الجامعة والكلية للحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي للبرامج الدراسية.

علم الدين: شعبة الإعلام باللغة الإنجليزية وشعبة الصحافة الالكترونية أقسام جديدة

وأوضح الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي للجامعة، أنه وفقا للائحة الجديدة، تضم كلية الإعلام جامعة القاهرة، الأقسام العلمية التالية: "الصحافة، والإذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة والإعلان"، بالإضافة إلى (برنامجين بمصروفات والدراسة بها باللغتين العربية والإنجليزية)، هما: شعبة "الإعلام باللغة الإنجليزية، والصحافة الالكترونية".

وفي إطار تلك الأقسام العلمية، تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الإعلام درجة البكالوريوس في الإعلام، في أحد التخصصات التالية (مجموعة البرامج الجديدة) :

1- برنامج الصحافة والنشر الرقمي (تخصص فنون الصحافة المطبوعة والرقمية، تخصص الصحافة المتخصصة المطبوعة والرقمية).

2- برنامج الصحافة التليفزيونية.

3- برنامج إنتاج البرامج في الإعلام المسموع والمرئي.

4- برنامج الإعلام الجديد، وتطبيقاته في الراديو والتليفزيون.

5- برنامج العلاقات العامة.

6- برنامج الإعلان والاتصالات التسويقية.

7- برنامج الاتصال عبر الثقافات.

8- برنامج Mass Communication and Integrated Media Program (باللغة الإنجليزية).

9- برنامج الصحافة الالكترونية (تخصص المنصات الإلكترونية، تخصص المواقع والبوابات الالكترونية) وهو خاص بمصروفات وتطرح بعض مقرراته باللغة الإنجليزية، ويتطلب الحصول على درجة البكالوريوس دراسة 135 ساعة معتمدة، وتتضمن المقررات متطلبات عامة للجامعة، وأخرى إجبارية للكلية والبرامج، وثالثة اختيارية للكلية، ومقررات البرامج المقترحة، وتكون الساعة المعتمدة هى وحدة قياس دراسية، ويحدد مجلس الكلية بناء على اقتراحات الأقسام العلمية، المقررات التي بها جانب تطبيقي وعملي.

وأشار "علم الدين"، إلى أن تطوير اللائحة، يأتي في إطار رؤية جامعة القاهرة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، وسعيها إلى التطوير المستمر، وتحديث برامجها التعليمية؛ للوصول إلى معايير الاعتماد الأكاديمي الدولي، وكذلك رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، ومن بينها تطوير نظام الدراسة فيها، وإعادة تقييم المناهج والمقررات التي تدرس، وتطوير طرق التعليم والتعلم بما يسمح بقدر أكبر من مشاركة الطلاب، وإتاحة مجالات الاختيار أمام الطلاب؛ لدراسة المقررات وفق قدراتهم وإمكانياتهم ورغباتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجامعة، أن إعداد اللائحة قد استغرق فترة دراسة، حوالي عشرة أشهر، قادتها الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، ولجنة للتطوير برئاسة الدكتور ليلى عبدالمجيد، عميدة الكلية السابقة، مديرة وحدة الجودة بالكلية، ووكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورؤساء الأقسام، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وتابع الدكتور محمود علم الدين: "وقد شهدت فترة الدراسة والإعداد للائحة الإطلاع على برامج العديد من كليات الإعلام ذات المكانة في الإعلام، ومراجعة أوضاع الإعلام في مصر واحتياجات سوق العمل، وتم إعداد اللائحة في ضوء الأطر المرجعية التي أوصت بها لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات، بعدها تم عقد مجموعة من اللقاءات لمناقشة اللائحة الجديدة المقترحة مع عدد من ممثلي الخريجين والعاملين في المؤسسات الإعلامية فضلا عن بعض القيادات الإعلامية"، مؤكدا أنه تم الإفادة من ملاحظاتهم وآرائهم في الوصول إلى الشكل النهائي للائحة.