القصة الكاملة للنصب علي 300 مصري في الكويت: تذاكر طيران لشركات وهمية

سقط عددا من المواطنين المصريين في فخ النصب، بعد أن خدعتهم إحدى الشركات بتوفير عروض للراغبين في العودة إلى دولة الكويت، عن طريق قضاء 14 يوما، حجر صحي بالإمارات، تشمل حجوزات الطيران والفندق والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد.

سارت الأمور وفقا لما هو متفق عليه، وفي اليوم المحدد للسفر أرسلت الشركة تذاكر سفر من مصر للإمارات، وأخرى من الإمارات للكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق بدبي، وإقامتهم بها، وانقضاء الفترات المحددة، تفاجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلقة وهمية، وليس لها أي بيانات مسجلة على خطوط الطيران.

و"الوطن" ترصد في 12 نقطة، تفاصيل عملية النصب على المصريين، والإجراءات التي قامت بها وزارة الهجرة:

- الشكوى مقدمة من 300 مصري بالخارج، أكدوا أنهم تعرضوا لعملية نصب من شركات زعمت إعادتهم إلى دولة الكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات، وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

- تتراوح المبالغ بين 17 إلى 20 ألف جنيه، المدفوعة من كل فرد، وتم استلام المبالغ المطلوبة عن طريق التحويل البنكي أو الاستلام النقدي، أو عبر إحدى تطبيقات الدفع الإلكتروني الشهيرة، وجميعهم مثبت بإشعارات رسمية، بحسب الشكاوى الواردة.

- طالبت الوزيرة الضحايا بتقديم شكاوى رسمية تتضمن جميع المعلومات حتى يتسنى تقديمها للنائب العام، ومخاطبة وزير السياحة والآثار؛ لاتخاذ اللازم.

- بدأت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إجراءات تقديم بلاغ للنائب العام، وتواصلت مع المتضررين؛ لإفادة الوزارة بالعدد الصحيح.

- تتواصل الوزيرة مع الجهات المختصة على مدار الساعة، لحل مشكلة المصريين الذين تعرضوا للنصب، حتى تعود إليهم حقوقهم كاملة.

- نصحت وزارة الهجرة، المسافرين إلى الكويت، بضرورة التأكد من مستندات حجز الطيران للرحلة كاملة، وكذا الفندق.

- رسائل من مواطنين مصريين بأنهم لا يمتلكون المال الكافي للعودة للكويت، أو حتى الرجوع إلى مصر، ولا الإقامة بالفندق، وأنهم تم إيهامهم من جانب الشركة والنصب عليهم.

- توهم الشركات مواطنين بتوفير عروض للراغبين للعودة إلى دولة الكويت عن طريق قضاء فترة 14 يوما حجر صحي بالإمارات، تشمل حجوزات الطيران والفندق، والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد.

- أرسلت الشركات في يوم السفر، "تذاكر سفر" من مصر للإمارات، ومن الأخيرة للكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق بدبي، وإقامتهم بها وانقضاء الفترات المحددة، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلقة وهمية، ليست لها أي بيانات مسجلة على خطوط الطيران.

- فوجئ المصريين يوم 6 أكتوبر الجاري، بأن الفندق يطالبهم بإخلاء الغرف؛ لعدم سداد فاتورة الإقامة كاملة من جانب الشركة.

- أغلقت الشركة مقرها، وسرحت الموظفين، وأفاد صاحبها أنه غير مسؤول، وكل شخص يتحمل مسئولية نفسه.

- أي مواطن تعرض لموقف تعاقد مع شركات سياحية لإعادته لعمله بالكويت عبر الإمارات، ولم تكتمل رحلته، عليه تسجيل بياناته كاملة،عبرالبريد الإلكتروني :Egyexpcare2020@gmail.com، وكذلك خدمة الواتساب على الأرقام التالية: 01069613755 / 01062437210.