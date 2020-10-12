لخدمة المصريين بالخارج.. وزارة الهجرة تبرم 12 بروتوكولا مع جهات مختلفة

أبرمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عددا من البروتوكولات، مع عدد من الجهات لتقديم خدمات للمصريين في الخارج، تتمثل في الآتي:

* وقعت وزارة الهجرة، بروتوكولا تعاونيا مع صندوق تحيا مصر، في مجال علاج ‏ومكافحة ‏فيروس سي، في ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعلاج ‏مليون مريض بفيروس c في السنة، ‏واستراتيجية الدولة والسياسة العامة ‏لصندوق تحيا مصر.

* برتوكول ‏تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ ‏لحل ‏أزمات المواطن المصرى بالخارج‎، وإنشاء دراسة كاملة لحل مشكلاته.

* وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الصحة والسكان، ومؤسسة مصـر ‏الخيـر؛ لنقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج.

* توقيع بروتوكولا تعاونيا بين وزارة الهجرة ومحافظة الغربية؛ لمكافحة ظاهرة ‏الهجرة غير الشرعية، والتشجيع على الهجرة الشرعية، لدعم مشروعات ‏التنمية بالمحافظة.‏‏

* إطلاق الميثاق الوطني الأول للمصريين بالخارج، والذي نص على نبذ ‏الخلافات، والسعي للتمثيل المشرف لمصر، وتجديد الولاء للوطن، نبذ الشائعات ‏ووحدة الصف، وجذب الاستثمارات، والنص على حرية الرأي برقي مع الحفاظ ‏على الوطن، فضلا عن الدعم غير المحدود لقواتنا المسلحة المصرية‎. ‎

* وقعت وزارة الهجرة بروتوكولا تعاونيا مع شركة ويل سبرينج ‎ wellsprin؛ ‏لعمل معسكرات رياضية لأبناء مصر من الجيلين الثاني والثالث في المرحلة ‏العمرية (12 - 16 سنة).

* توقيع بروتوكول التعاون بين "الهجرة والإسكان"؛ لتطوير العشوائيات بالمحافظات ‏المصدرة للهجرة غير الشرعية.‏

* إبرام بروتوكول تعاون بين "الهجرة" و"الصناعة" و"التعليم" لتوعية الشباب ‏بسبل الهجرة الآمنة، ‏ورعاية الموهوبين والمبتكرين، وتوفير برامج التدريب ‏والتوظيف، بالمحافظات المصدرة للهجرة غير ‏الشرعية.‎

* ‎‏توقيع بروتوكولا تعاونيا مع الأزهر الشريف؛ لنشر مبادرة ‏‏"بيت العائلة ‏المصرية"، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ‏الشريف؛ لتصبح مظلة ‏واحدة تُطلق لأول مرة تجمع ‏المصريين على اختلاف طوائفهم وكياناتهم.

* وقعت الوزارة بروتوكولا ‏تعاونيا؛ لتشكيل اللجنة التنسيقية ‏للهجرة وشئون المصريين بالخارج التابعة ‏لاتحاد عمال مصر، مع ‏عضو مجلس النواب ‏سولاف درويش.‏

* إبرام بروتوكول أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر بين وزارتى ‏الهجرة والتجارة والصناعة؛ للترويج لها وإشراك المصريين بالخارج في تنمية ‏الصناعة الوطنية.‏‏

* توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والمعهد القومي للبحوث، يهدف إلى إعداد ‏وتنفيذ برامج تدريبية ‏لإعداد مدربين وبرامج؛ لتأهيل الشباب ‏للتعريف، ونشر سبل ‏الهجرة الآمنة والتوعية بمخاطر الهجرة غير ‏النظامية، والإتجار في ‏البشر‎.‎