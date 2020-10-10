تعرف على أهداف مبادرة "إحياء الجذور" لوزارة الهجرة

أطلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة "إحياء الجذور"، لإحياء الاحتفاء ‏الشعبي والسياحة التاريخية للجاليات الأجنبية، وزيارة ‏للأماكن التي تحمل ذكريات الجاليات من الدول ‏الثلاث ومكان نشأتهم ومدارسهم ‏وغيرها‎.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد أطلقت هذه المبادرة رسميًا في أكتوبر 2017، لتكون المبادرة الأولى من نوعها على المستوى العالمي، وتكون مصر أول دولة تحتفي بالجاليات الأجنبية التي عاشت على أرضها.

وكانت مصر بلدًا يتم الهجرة إليها وتحتضن كل الثقافات والجنسيات والديانات، وحتى في ظل التحديات لم ترفض مصر أي لاجئين ولا تقيم معسكرات لهم في مناطق نائية بل أن اللاجئين مندمجون ومنخرطون في المجتمع المصري ويدخلون مدارسنا ومستشفياتنا.

ويرصد التقرير التالي أهداف مبادرة "إحياء الجذور"

* شهدت محافظة الإسكندرية فعاليات المبادرة لمدة أسبوع، حيث وصلت وفود اليونان وقبرص

* زيارة عدد من المزارات السياحية والدينية والأماكن التي كانوا يقيمون بها في الإسكندرية

* زيارة مكتبة الإسكندرية، وقاعدة رأس التين البحرية، وبطريركية اليونان الأرثوذكس، والمربع اليوناني والمقابر اليونانية بمنطقة الشاطبي، ومتحف الإسكندرية القومي، ومتحف كفافيس، ودير سانت سافا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

* زيارة إلى محافظة القاهرة لإرسال رسالة سلام وطمأنينة إلى العالم من سفح الهرم

* زيارة إلى مدينة شرم الشيخ وسانت كاترين، بل وشهد العديد من الفعاليات والبروتوكولات التي تمت على هامشه بين الدول الثلاثة

كما أطلقت أواخر سبتمبر 2018 فعاليات الاحتفاء بالمصريين ذوي الأصول الأرمينية والذين يعيشون في مصر منذ فترة طويلة، تلتها النسخة الثالثة التي نظمتها الوزارة بأستراليا أواخر مارس 2019، والتي عقدت الوزيرة ضمن فعاليتها العديد من الاجتماعات مع ممثلي غرفة التجارة والصناعة بمدينة ملبورن، لبحث تعزيز التبادل التجاري والتعاون بين مختلف القطاعات التجارية ومناقشة كيفية جذب استثماراتهم إلى مصر.