محافظ كفر الشيخ ينعى مسؤولين لقيا مصرعهما في حادث أثناء العمل

نعى محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، كلاً من نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، محمد ناجي سعد خفاجي، ورئيس الوحدة المحلية لقرية "كفر المنشي"، علا طاهر محمود لبن، واللذين لقيا مصرعهما في حادث، أثناء أداء واجباتهما الوظيفية.

ولقي نائب رئيس مدينة كفر الشيخ ورئيس قرية "كفر المنشي" مصرعها نتيجة انقلاب السيارة التي كانت تقلهما أثناء قيامها بجولة تفقدية بدائرة مركز كفر الشيخ، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، وتم نقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وفور إخطاره بالواقعة، توجه "نور الدين" إلى المستشفى، لمتابعة الإجراءات والانتهاء من استخراج تصاريح الدفن، بعد استكمال الإجراءات القانونية، ومساعدة أسرتي المتوفين في نقلهما، وأعرب عن خالص تعازيه إلى ذويهما ومواساته لهم في مصابهم الأليم، كما تجمع العشرات من أصدقاء "خفاجي" و"علا"، أمام مشرحة المستشفى، انتظارا لانتهاء إجراءات التصريح بدفنهما، وللمشاركة في تشييع جثماني الراحلين إلى مثواهما الأخير بمقابر أسرتيهما.

وتلقى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة على رافد الطريق الدولي، وعلى الفور جرى الدفع بدورية أمنية، وتبين أنها سيارة نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأنه لقى مصرعه وبرفقته رئيس قرية "كفر المنشي"، بالإضافة إلى إصابة شخص آخر كان برفقتهما.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء مفتوح، لرثاء الراحلين، اللذين كانا يتمتعا بحب الجميع، وقبل أيام من وفاته، جرى ترقية "محمد ناجي خفاجي" نائباً لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لشئون قرى غرب، بعدما كان رئيس قرية، وهو من المشهود لهم بالكفاءة والإخلاص في العمل، وتوفى والده في منتصف شهر مايو الماضي، ليلحق به اليوم، وسط حزن وحسرة بين أهله وأصدقائه، كما جرى ترقية "علا" لتتولى منصب رئيس الوحدة المحلية لقرية "كفر المنشي" مؤخراً.

ونعت الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ، على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، الراحلين عقب مصرعهما أثناء تأدية عملهما، مؤكدة انهما كانا مثالاً للموظفين المثاليين، وانهما جرى ترقيتهما يوم 4 أكتوبر الجاري.