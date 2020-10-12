نصائح من جامعة الإسكندرية للآباء لمنع "هروب المراهقات"

بعد انتشار ظاهرة هروب الفتيات الصغار، بسبب عنف الأسرة، سواء من جانب الأب أو الأم، أصدر المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، عدداً من النصائح، يجب على الأسرة اتباعها، أثناء التعامل مع الفتيات والشباب في سن المراهقة.

وجاء في بيان أصدره معهد الصحة العامة، اليوم الاثنين، أن بعض الآباء والأمهات قد يلجأون إلى تعنيف الطفل أو ضربه، لأنهم يعتقدون أن ذلك أسلوب سريع وفعال لتقويم أطفالهم، إلا أن المعهد حذر من أن هذا الأسلوب، في حقيقته، يترك أثراً سلبياً جداً في نفسية الطفل، قد يستمر معه حتى بلوغه سن المراهقة.

وأضاف البيان أنه خلال مرحلة الطفولة يبدأ الطفل في تكوين صورة لذاته، عادةً ما تتأثر بآراء المحيطين به، خاصةً الأب والأم، مشيراً إلى أنه عندما يقوم أحد الوالدين بتوجيه "عبارات مهينة" للطفل، مثل "غبي"، أو "فاشل"، أو "قليل الأدب"، قد تترسخ هذه الصورة في نفسية الطفل، مما يؤدي إلى حدوث اختلالات في تكوين شخصيته.

وبينما أكد المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية على ضرورة التحلي بـ"الهدوء والحزم" عند التعامل مع الأطفال، فقد قدم عدداً من النصائح، منها:

- لازم الأب والأم يكونوا المثل الأعلى والنموذج السليم للطفل في سلوكياتهم.. لأن أفعال الطفل عادةً بتبقى انعكاس لأفعال الأهل.

- مدح الطفل دايماً لما يعمل حاجة كويسة.

- تخصيص وقت للكلام مع الطفل.

- التعامل بهدوء وحزم لو الطفل عمل حاجة غلط، أو لو صمم على فعل حاجة معينة في وقت غير مناسب.

- على الأب والأم الاتفاق على رأي ومواقف معينة وثابتة واللي ماتتغيرش مع تغير المواقف، لأن دة ممكن يلخبط الطفل.