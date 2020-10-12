بالأسماء.. مرشحو القائمة الوطنية الأساسي والاحتياطي عن الدقهلية

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، الأسماء النهائية المرشحة لانتخابات مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا عن محافظة الدقهلية، وتضم 17 مرشحا أساسيا ومثلهم احتياطي في الانتخابات المقرر إجراؤها في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر المقبل.

والمرشحون الأساسيون بالقائمة هم: يسري فهمي المغازي إبراهيم، محمد عبدالرحيم سيد أحمد المرشدي، هشام صلاح احمد الحصري، طارق محمد فؤاد سعيد الخولى، والسيد سمير السيد عبدالمقصود، فوزي إسماعيل يوسف فتى، أحمد إبراهيم محمد العوضي، وعمرو جمال أحمد سليم يونس، وفريدي صفوت نجيب البياضي.

كما تضم القائمة، إيناس إبراهيم عبدالحليم متولي، والدكتورة نسرين صلاح إبراهيم عمر، والدكتورة ولاء عبدالفتاح أحمد السيد نعمه الله، الدكتورة شيماء محمود نبيه حسانين، والمهندسة ميرفت عازر نصرالله عطاالله، وولاء أحمد سعد علي التمامي، غادة غريب محمود عجمي، وضحى مصطفى محمد محمد عاصي.

أما المرشحون الاحتياطيون، فهم: أحمد يسري فهمي المغازي، محمود محمد عبدالرحيم المرشدي، أسماء مصطفى أحمد الغريب، محمد حسن محمد علي بهنسي، رحاب سمير السيد عبدالمقصود، آية فوزي إسماعيل يوسف فتي، إيهاب أحمد إبراهيم العوضي، هلا محمد عبدالجواد عبدالرحمن عباده، نادر عدلي كامل اسطفانوس، جيلان يوسف عبدالحليم الطنبارى، نورا محمد علي عبدالسلام، كاميليا حمدي عبدالرازق حسن، لمياء محمود نبيه حسانين، مريم وليم شفيق ميخائيل، هويدا علي عويس علي، ورباب مجدي إبراهيم الدواس، وشوزانه جرجس توفيق بباوي.

وخصص القانون للدقهلية 17 مقعدا من ضمن مقاعد الدائرة الأولى، التي تتكون من 100 مقعد موزعة على 6 محافظات: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، وكفر الشيخ"، وتلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.