"رحاب" مرشحة "القائمة الوطنية": حقوق المرأة والاهتمام بأسر الشهداء على رأس أولوياتي

زوجها هو أحد أبطال معركة «تطهير سيناء»، ارتقى شهيداً فى «كرم القواديس» بشمال سيناء، بتاريخ 25 فبراير 2020، هى رحاب عبدالغنى، حرم الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاتة، أحد الأبطال الذين خاضوا معارك دامية لتطهير تراب سيناء من التنظيمات الإرهابية، والمرشحة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على «القائمة الوطنية من أجل مصر» المنافسة بانتخابات مجلس النواب. قالت «رحاب»، فى حوار لـ«الوطن» إن الدولة أوفت بوعدها برعاية أسر الشهداء، فالرئيس عبدالفتاح السيسى لم يترك «أبناءه» من أسر الشهداء أبداً، مشيرة إلى أن استشهاد زوجها فى ٢٠٢٠، كان نقطة فارقة فى حياتها، «وقتها لقيت نفسى مسئولة عن عائلة كاملة، ومن هنا أدركت قد إيه الست المصرية مش بس بتقدر تلعب دور الأم بنجاح؛ لا دى أحياناً كمان بتكون مضطرة تلعب دور الأب».. وإلى نص الحوار

كيف كان شعورك بعد اختيارك لتمثيل «تنسيقية شباب الأحزاب» بالقائمة الوطنية؟

- أولا أشكر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشدة على اختيارى لتمثيلهم فى القائمة الوطنية كمترشحة لمجلس النواب المُقبل، وهو ما يضع على أكتافى مسئولية كبيرة حتى أكون خير ممثلة لهذا الكيان المهم، للوفاء بمسئوليتى وواجبى اتجاه وطنى. فتجربة التنسيقية فى الحياة السياسية مهمة للغاية، بدليل أن 6 من أعضائها تم اختيارهم نواباً للمحافظين، و4 بهيئات تنظيم الإعلام، هذا بخلاف مشاركة 26 مرشحاً من التنسيقية بالقائمة الوطنية، بخلاف المنافسة الموجودة على المقاعد الفردية، وقبلها نجح 5 من أعضائها من خلال «القائمة» بانتخابات مجلس الشيوخ.

هل هناك سبب معين دفعك للترشح؟

- أنا دايماً كان عندى سؤال عن مدى تضمين الفئات الأكثر احتياجاً زى المرأة والطفل، وعلشان كده اتطوعت من أيام دراستى فى منظمات للدفاع عن قضاياهم وتخصصت فى دراسة الحقوق، علشان أكون على تواصل أكتر بيهم.. لكن النقطة الفارقة فى مسيرتى، كانت استشهاد زوجى فى ٢٠٢٠، وقتها لقيت نفسى مسئولة عن عائلة كاملة، ومن هنا أدركت قد إيه الست المصرية مش بس بتقدر تلعب دور الأم بنجاح؛ لا دى أحياناً كمان بتكون مضطرة تلعب دور الأب، وكتير من الستات المصريات بيؤدوه بنجاح. بعد سنين فى العمل العام وسنين من المسئولية قررت أرشح نفسى لمجلس النواب ٢٠٢٠، لإيمانى أن المرأة المصرية والطفل المصرى يستحقان أن يكون لهم صوت فى البرلمان.

ما أولوياتك فى مجلس النواب المُقبل؟

- البرلمان المُقبل سيكون مهموماً بقضايا وتشريعات كثيرة ومتنوعة، ولكن على مستوى أجندتى التشريعية الخاصة، فأبرز القضايا التى سأهتم بها تحت قبة مجلس النواب المقبل، هو ملف «أسر الشهداء». وكذلك سيكون على أجندة اهتماماتى البرلمانية القضايا والتشريعات الخاصة بالمرأة، وكل ما يخص الصحة والتعليم، باعتبارها من الملفات المهمة المعنية ببناء الإنسان المصرى.

لماذا كانت القائمة حريصة على تمثيل جميع الأحزاب والأيديولوجيات بها؟

- القائمة حريصة منذ اللحظة الأولى على تمثيل جميع التيارات والأطياف السياسية، وهو أمر يدل على مدى الديمقراطية الموجودة داخل البلد، فرغم اختلاف الآراء والأيديولوجيات اجتمعوا جميعاً على مصلحة الوطن باعتبارها الأرضية المشتركة بينهم، فاحترام كل الآراء كان الأساس فى الحوار الذى دار بينهم.

هل أوفت الدولة بوعدها تجاه أسر الشهداء؟

- نعم الدولة أولت أسر الشهداء رعاية خاصة جداً، ولم يتركونا لحظة واحدة، ويجب أن أتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لاهتمامه البالغ بأسر الشهداء، وبالفعل فحديثه الدائم أنهم أبناؤه، لم يكن كلمات عابرة، لكنها حقيقة ظهرت على أرض الواقع بالاهتمام بنا، وبالفعل لم يترك أبناءه أبداً.

الشعب لديه حس وطني عالٍ وحبه لجيشه واضح على مر العصور.. وأي عمل فني يحكي عن بطولات الجيش يلقى نجاحاً باهراً

ما تعليقك على نجاح الأعمال الدرامية الخاصة ببطولات القوات المسلحة؟

- هذا أمر طبيعى، فالشعب المصرى لديه حس وطنى عالٍ جداً لا يوصف، وحب الشعب لجيشه واضح على مر العصور، وبالتالى أى عمل فنى يحكى أو يعبر عن أمجاد وبطولات الجيش يلقى نجاحاً باهراً نتيجة هذا الحب، خصوصاً أنهم قدّموا تضحيات كبيرة يتحاكى عنها التاريخ على مر العصور، وبالتالى فالأعمال الفنية التى تتناول بطولات القوات المسلحة فى غاية الأهمية، خصوصاً أنه ترسّخ فى عقول أبنائنا حب الوطن والقوات المسلحة، بدليل أن الجيل الجديد والمُقبلين على الجامعات يكون حلمهم أن يكونوا من أبناء هذه المؤسسة العظيمة، مما يفسر الإقبال الشديد على الكليات العسكرية.

سأظل أحكي لأولادي

لن يكفى الوقت للحديث عن بطولات زوجى الشهيد البطل أحمد شحاتة، وسأظل أحكى عنها لأولادى طول العمر، سأحكى لهم عن صفاته الحمیدة الرائعة، وأخلاقه الكريمة، التى أتمنى أن أربى أبنائى عليها، لكى يصبحوا مثل والدهم، وأتمنى أن أكمل مسيرة زوجى الذى ضحى بنفسه من أجل تراب هذا الوطن، حتى يحيا شعبه فى سلام وخير.