الأهالي بمؤتمر الألبان بالسويس: "هننتخب القائمة الوطنية"

نظم اليوم الأحد، المواطنين بأرض المشروع بمنطقة الألبان بمحافظة السويس، مؤتمر لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، ودعم مرشحي المقعد الفردي.

وأكد الأهالي خلال المؤتمر، أنهم يثقون في مرشحي القائمة الوطنية، وأنهم يستطيعون تحقيق مطالب أبناء المحافظة، في كل مكان بالسويس.

وحضر المؤتمر سيد الكرماوي وعفاف زهران مرشحي القائمة الوطنية، واللواء حسن عيد وجمال عبيد المرشحين على المقعد الفردي.

وقالت عفاف زهران، المرشحة بالقائمة، إننا جميعا هنا اليوم يد واحدة من أجل السويس، وسأقوم وزملائي بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، بالعمل من أجل هدف واحد، خدمة السويس وأهلها، وتحقيق كل ما يريده أهل السويس.

وأضافت عفاف زهران، أننا متواجدين مع الناس، وما يشغلنا هو كيف نستكمل ما يتم من نهضة حقيقية على أرض السويس، ونحن نعرف احتياجات القرى في القطاع الريفي، وسنقوم بكل تأكيد بتوفير هذه الاحتياجات.

وأكد المرشح اللواء حسن عيد، أن أهل السويس يعلمون عشقي للسويس، وكل ما نريدة أنا وزملائي المرشحين بالقائمة الوطنية أن نصل الي حلول حقيقية لكل مشاكل المحافظة، وبدء في حزب مستقبل وطن تنفيذ مشاركة اجتماعية واسعة بكل مكان، وأيضا تحقيق هدف توفير فرص عمل للشباب.

وقال علي كامل، من سكان الألبان، أننا نقولها أمام الجميع نحن مع القائمة الوطنية ونؤيدها، ولن يستطيع أحد أن يخدعنا، ونثق في اختياراتنا، ونعلن تأييد المرشحين سيد الكرماوي وعفاف زهران بالقائمة الوطنية، واللواء حسن عيد وجمال عبيد بالمقاعد الفردية.

وأضاف طه السيد، موظف، أنني واحد من أهالي السويس وأعلم سمعة اللواء حسن عيد الطيبة، وأن المرشح جمال عبيد رجل شريف، وأثق في مرشحي القائمة لأنهم أبناء السويس ونعلم من هم جيدا ولذلك سنقوم بتأييدهم، وموعدنا في يوم الانتخابات ليري الجميع تأييدنا لهم.