صور.. إشادة من نجوم الفن بمسرحية صباحية مباركة: "لو مودك وحش روح أضحك"

أشاد عدد من الفنانين، بمسرحية صباحية مباركة، والتي تعرض حاليا، من بطولة على ربيع ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحرص المطربان أحمد سعد ورامي جمال على حضور العرض المسرحي، وعبرا عن سعادتهما بحضور المسرحية، معبرين عن سعادتهما بها: "اللي موده وحش روح أضحك لحد ما تشبع".

ونشر المطرب أحمد سعد، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة تجمعه بفريق عمل المسرحية، مشيدا بها.

وعلق "سعد" على الصور التي جمعته بفريق عمل المسرحية، قائلا: "امبارح كنت في مسرحيه صباحية مباركة، بصراحه ضحك موت مسرحية خطيرة، أنا فخور بكل أبطال العرض، حقيقي انتوا تشرفوا على ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التونى، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاورى، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصر الدين، وآلاء على، ونيرة عارف، وصميدة، وهى من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وديكور دكتور محمود سامي".

وحرص رامي جمال على حضور العرض المسرحي، ونشر صورة تجمعه بفريق العمل، عبر حسابه الشخصي بـ"انستجرام"، معلقا: "امبارح اتبسطت فعلا بحضوري مسرحية صباحية مباركة لأصدقائي اللي دمهم سكر بجد أوس أوس وعلي ربيع، والله العظيم نصيحة للي موده وحش روح أضحك لحد ما تشبع وغير مودك شكرًا يا أوس علي الدعوة وأشوفك دائما أنجح الناس وأسعدهم".

يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة علي ربيع، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحسام داغر، وطاهر أبوليلة، وإخراج أشرف عبد الباقي، ويشارك فيها سليمان عيد، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وصميدة.

والمسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإخراج أشرف عبد الباقي.

حرص عدد كبير من الفنانين على حضور المسرحية، ودعم على ربيع وأوس أوس في أول بطولة مسرحية لهما.