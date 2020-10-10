الطرب والمهرجانات على مسرح واحد.. "حكاية مصر" يجمع الشعبي بالأوبرالي

أعلن مغني المهرجانات عمر كمال، مشاركته في الأوبريت الوطني "حكاية مصر"، ويضم الأوبريت عددًا من الفنانين: "وائل جسار، هشام عباس، مدحت صالح، محمد فؤاد، دياب، أمينة، مي سليم، ياسمين علي، وعمر كمال وحسن شاكوش".

وبذلك يكون ضم هذا الأوبريت، جميع ألوان الغناء، الطرب الاصيل في مدحت صالح ومحمد فؤاد ووائل جسار وهشام عباس.

والغناء الشعبي، المتمثل في دياب وأمينة، والمهرجانات المتمثل في عمر كمال وحسن شاكوش والأوبرالي المتمثل في مغنيه الأوبرا ياسمين علي.

وواجه مغنيا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش هجومًا شديدًا، بعد إعلان عمر كمال عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك"، مشاركتهما في أوبريت "حكاية مصر"، والذي يضم أسماء لامعة من نجوم الغناء مثل مدحت صالح، وهشام عباس، وائل جسار، ومحمد فؤاد، وغيرهم.

ليواجه هذا الخبر سيلا من الانتقادات مثل كيف لمطربي المهرجانات ان يجتمعوا مع نجوم الطرب والغناء.

وجاء سيل الانتقادات بسبب اشتراك مطربي المهرجانات مع نجوم الطرب، كالتالي: "وفجأة كدة حسن شاكوش وعمر كمال اترفع عنهم الحظر وعملوا أغاني وحفلات بدون أي قرار صادر من نقابة الموسيقيين ما شاءالله وسبحان الله".

وقال آخر: "يعني في وسط الهدوء والرومانسية والذوق العالي تلاقي يطلع يصرخ بودنك ويقولك توت.. بالتوفيق يلا ربنا يوفق الدنيا كلها على بعضها".

وأوضح آخر: "أيوه أوبريت وفهمنا عمر كمال وهنقول ماشي لان فعلا صوته حلو.. إن شاء الله شاكوش هيعمل إيه بصوته ده؟".

وأضاف متابع: "أنا مش بقلل من حد والله بس أنا مزعلتش لما لقيت عمر كمال لأن صوته حلو فعلا ومتوقع في يوم تخرج من الفئة الوحشة دي وتغني زي الناس، لكن شاكوش إزاي مش فاهم مش عارف إزاي أصلا دا صوت الناس بتسمعه".

وشارك عدد من الفنانين المصريين والعرب، في أوبريت وطني جديد، يحمل اسم "حكاية مصر"، ومن المُقرر عرضه عبر عدد من القنوات الفضائي، بمناسبة انتصارات شهر أكتوبر.