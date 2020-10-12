وزيرة الهجرة تتدخل لحل مشكلة المصريين المنصوب عليهم في الإمارات

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، مع عدد كبير من المصريين في الإمارات المتضررين من عملية النصب التي وقعت عليهم من إحدى شركات السياحة الوهمية، التي أوهمتهم بإعادتهم إلى دولة الكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

واستطاعت السفيرة نبيلة مكرم، التواصل مع الفندق في دبي، والذي يقيم فيه 400 مواطن مصري، وذلك لإبقاء المصريين بالفندق، ومنع مغادرتهم الفنادق التي يقيمون بها إلى أن يجدوا تذاكر لعودتهم إلى الكويت.

وكان صاحب إحدى شركات السياحة، عبر إحدى القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ بإيهام هؤلاء المواطنين بتوفير بعروض للراغبين للعودة إلى دولة الكويت عن طريق قضاء فترة 14 يوما في الحجر الصحي بالإمارات، تشمل حجوزات الطيران والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد، حيث قام المتهمون بالادعاء أنهم مسؤولون عن حجز الفندق وإعادتهم للكويت، بعد دفع مبالغ تتراوح بين 17 إلى 20 ألف جنيه، وتم استلام المبالغ المطلوبة سواء عن طريق التحويل البنكي أوالاستلام النقدي أو عبر إحدى تطبيقات الدفع الإلكتروني الشهيرة، وجميعهم مثبت بإشعارات رسمية، بحسب الشكاوى الواردة.

وتعود المشكلة إلى تلقي الوزارة شكوى من شخصين بقيام عدد من الشركات بإيهام مواطنين بتوفير عروض للراغبين للعودة إلى دولة الكويت عن طريق قضاء فترة 14 يوما حجر صحي بالإمارات، تشمل حجوزات الطيران والفندق والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد، ولكن قامت في يوم السفر بإرسال تذاكر سفر من مصر للإمارات وتذاكر طيران من الإمارات للكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق بالإمارات وإقامتهم بها وانقضاء الفترات المحددة، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلفة وهمية ليست لها أي بيانات مسجلة على خطوط الطيران.

وعلى إثر ذلك تلقت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم رسائل من هؤلاء المواطنين بأنهم لا يمتلكون المال الكاف للعودة للكويت أو حتى الرجوع إلى مصر، ولا الإقامة بالفندق، وأنهم تم إيهامهم من جانب الشركة والنصب عليهم، وبدورها أبلغت النائب العام.