فيديو.. إسعاد يونس تعلن استضافة أمير كرارة وبيتر ميمي في "صاحبة السعادة" الليلة

تستضيف الفنانة إسعاد يونس، في حلقة الليلة من برنامج "صاحبة السعادة"، الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي، أبطال مسلسل الاختيار.

ونشرت الفنانة إسعاد يونس عبر حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو لـ"برومو" الحلقة المنتظر إذاعتها اليوم في تمام الساعة 11 مساء على قناة dmc.

وعلقت يونس على الفيديو: "مسلسل الاختيار من أقوى الأعمال اللي اتعملت السنين اللي فاتت. استنوا أمير كرارة و پيتر ميمي في حلقة خاصة جدا يوم الإثنين الساعة 11 مساءً على Dmc".

يذكر أنه بالأمس أشاد بفريق عمل مسلسل الإختيار، قال

وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي عقدت أمس الأحد، بفريق عمل مسلسل "الاختيار"، قائلا: "حتى لو مكانش الضابط بيحارب، بتفضل زوجته هي مسؤولة عن البيت وعن الأكل والشرب، وهو موجود في شغله أو في قتاله".

وتابع رئيس الجمهورية، موجّها حديثه للقائمين على مسلسل "الاختيار": "مسلسل واحد مش هيكفي واتنين وثلاثة وأربعة، اوعوا تقدموا غير صور حقيقية ووقائع حقيقية زي ما انتوا عملتوا، لأن ده وصل للناس، الحق أو الصدق اللي انتوا قدمتوا بيه القضية مكانش فيه أي شكل من أشكال المجاملة للمصريين المقاتلين أو المبالغة في الجانب الآخر الشرير، لا بالغتم هنا ولا هنا، كل التقدير والاحترام، اسمحولي أحييكم كلكم".