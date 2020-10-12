عابد عناني عن تكريم السيسي لأبطال "الاختيار": إحساسي كله فرحة

عبَّر الفنان عابد عناني، أحد أبطال مسلسل "الاختيار"، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفريق عمل المسلسل اليوم خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، قائلا: "أنا إحساسي كله فرحة وانبساط جدا لأن أهم شخص في الدولة مقدر الفن وبيكرم الفنانين على عمل ناجح".

وأضاف "عناني" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، "الميزة أن العمل بيتكلم عن بطولات الجيش يوم الاحتفال بحرب أكتوبر والإحساس كان عظيم جدا".

وأشار إلى أن كل من قاموا بأدوار شر في المسلسل كانوا كثيرين، "ردود الأفعال معاهم من بعد عرض المسلسل صعبة شوية".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الشكر والتقدير للفنانة الشابة سارة عادل، على دورها في مسلسل "الاختيار"، إذ جسّدت شخصية زوجة الضابط الشهيد أحمد منسي، قائلًا: "مش هنسى دورك في أنك جسدتي زوجة الضابط وما تعانيه".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة: "حتى لو مكانش الضابط بيحارب، بتفضل زوجته هي مسؤولة عن البيت وعن الأكل والشرب، وهو موجود في شغله أو في قتاله".

وتابع رئيس الجمهورية، موجّها حديثه للقائمين على مسلسل "الاختيار": "مسلسل واحد مش هيكفي واتنين وثلاثة وأربعة، اوعوا تقدموا غير صور حقيقية ووقائع حقيقية زي ما انتوا عملتوا، لأن ده وصل للناس، الحق أو الصدق اللي انتوا قدمتوا بيه القضية مكانش فيه أي شكل من أشكال المجاملة للمصريين المقاتلين أو المبالغة في الجانب الآخر الشرير، لا بالغتم هنا ولا هنا، كل التقدير والاحترام، اسمحولي أحييكم كلكم".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" من إنتاج شركة سينرجي إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى.