حسام صالح: انطباع الرئيس عن "الاختيار" فخر وتشريف

قال المهندس حسام صالح، المدير التنفيذي والمتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن انطباع الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مسلسل الاختيار، وتكريمه لفريق العمل يدعو للفخر والتشريف لكافة العاملين بالشركة، حيث إن مشاركة أبطال العمل بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة في نسختها الـ32 يدعو للفخر لدى الجميع: "فخور بإشادة الرئيس السيسي بمسلسل الاختيار".

وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل وريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أن جزءا كبيرا من العمل كان يعتمد على الدراما وتجسيد البطولات التي قام جنود القوات المسلحة منذ فترة ليست بالبعيد: "جميعنا عاشها وهي قريبة من الأذهان"، موضحا أن مسلسل الاختيار تفاعل معه الكثير من المواطنين في مصر وخارج مصر، وترك عظيم الأثر بنفوس من رأوه لما فيه من قصة حقيقية، وكان له تأثير كبير في وعي الشعب المصري.

ووجَّه الشكر للقوات المسلحة بإتاحة التصريح والدفعة للعمل على انتاج ذلك المسلسل الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي وحقق تأثيرا في وعي المواطنين بشكل أكبر، مؤكدا أن استراتيجية الشركة المتحدة بمجلس الإدارة قد اتخذت خطوات فعالة للعمل على بطولات العمل الجماعي ولن يكون هناك اختيار لاسم بعينه، ولكن سيتم الاعتماد على الأعمال البطولية الجماعية كما ظهر في الكثير من الأعمال الأخرى.

وتابع: "السوق كله بقي مكلف أنه يطلع أعمال درامية أفضل للبطولات اللي زي كده ودي موجودة في بطولات المجتمع المدني وليس العمل العسكري والأمني، لكن هناك من صنع مجهودات عدة في مختلف القطاعات".