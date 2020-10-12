الصحة العالمية: لا نعلم متى سينتصر العالم على كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، إنّ المنظمة لا تعلم حتى الآن موعد إعلان العالم الانتصار على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف المنظري: "حرصنا قدر الإمكان على أن نجعل كورونا محور عملنا في الدورة، لتوحيد رؤانا في الإقليم وتنسيق جهود الاستجابة، وتحقيق أقصى استفادة من الخبرات المتاحة والوقوف صفا واحدًا للوقوف ضد ما يلحقنا بها من أضرار، ونستعين بما تعلمناه من قيم التعاون والتآخي".

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات الدورة السابعة والستون للجنة الإقليمية للمنظمة لشرق المتوسط، والتي تعقد إلكترونيا لأول مرة على الإطلاق، يومي الأحد والاثنين.

97688 إجمالي المتعافين من كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس خروج 45 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97688 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّه جرى تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض

وقال مجاهد إنّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وبيّن مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس هو 104516 حالة، من ضمنهم 97688 حالة تعافت، و6052 حالة وفاة.