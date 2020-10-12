ترامب يعلن تعافيه التام من كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن نتيجة فحص فيروس كورونا الأخير له جاءت سلبية تمامًا، رغم أن فريقه الطبي رفض الكشف عن نتيجة اختباراته للكشف عن الفيروس.

وقال الرئيس الأمريكي، في مكالمة هاتفية لمجموعة من مؤيديه منشورة على موقع "يوتيوب"، وأوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، إنه سيتوجه إلى فلوريدا اليوم، في إطار حملته الانتخابية.

ويعد ذلك أول إعلان صريح من الرئيس الأمريكي بخلوه "تمامًا" من الفيروس الذي أصيب به قبل أيام، ودخل بسببه مستشفى والتر ريد قرب واشنطن، إلا أنه غادر المركز بعد أربعة أيام وزاول نشاطه الرئاسي.

وكان ترامب قد قال في حديث لقناة أمريكية، أمس الأحد، إنه لم "يعد مصابًا بالفيروس"، ولا يتناول أي دواء في الوقت الحالي، وأكد أنه قادر على العودة إلى الحملة الانتخابية، دون أن يشكل خطورة على الآخرين.

وأكد البيت الأبيض، أمس الأول السبت، أن الرئيس لم يعد مصدرًا لنقل العدوى، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.