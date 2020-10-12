سكرتير مساعد أسيوط يترأس حملة اشغالات بساحل سليم

تفقد المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد أسيوط، المركز التكنولوجي بمدينة ساحل سليم، للإطمئنان على سير العمل ومتابعة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وسداد الـ 25% جدية التصالح من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة.

وقاد السكرتير المساعد، حملة لضبط الأسواق والحد من مخالفات البيئة والاشغالات والصحة والتموين والاشغالات بمركز ساحل سليم فضلاً عن حملة لمتابعة أعمال النظافة بعدد من شوارع وأحياء المدينة، بحضور أسامة سحيم، رئيس مدينة مركز ساحل سليم، ونوابه ومساعديه، ومسئولي الاشغالات والمرافق والتموين وغيرها.

كان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وجّه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء للمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لكافة القطاعات الخدمية بمراكز وقرى وأحياء المحافظة والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين لافتًا إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة لا يدخر جهدًا في الإرتقاء بمستوى جميع الخدمات طبقًا للامكانات المتاحة مشيرًا إلى استمرار العمل في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية المنتشرة بمراكز وأحياء المحافظة وفقاً لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقرارات رئيس مجلس الوزراء لافتاً إلى تقديمه لكافة التسهيلات الممكنة للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء والعمل على تذليل العقبات أمامهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.