وزيرة البئية في أسيوط غداً لإطلاق حملة "اتحضر للأخضر"

تعتزم وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، زيارة محافظة المنيا، غداً الثلاثاء، يرافقها سفيرا ألمانيا والاتحاد الأوروبي، لتنفيذ حملة "شارع أخضر"، وزراعة عدد من شتلات الأشجار المثمرة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، واستعراض الجهود المبذولة في وحدة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

وأكد مصدر بديوان محافظة أسيوط لـ"الوطن" أن الوزيرة ستبدأ زيارتها للمحافظة بلقاء مع ممثلي وحدة المخلفات الصلبة، ومسئولي البرنامج الوطني للمخلفات، لاستعراض الجهود المبذولة في هذا الملف، يعقبها تفقد اصطفاف معدات البرنامج بموقع شركة المياه في منطقة "نزلة عبد اللاه"، بمدينة أسيوط.

وعقب ذلك، تتحرك الوزيرة ومرافقوها إلى مركز ديروط، لوضع حجر أساس المحطة الوسيطة، على أن تُختتم الزيارة بتنفيذ حملة "شارع أخضر"، وزراعة شتلات الأشجار المثمرة، ضمن فعاليات مبادرة "اتحضر للأخضر"، وذلك في شارعي "العادلي" و"الثورة" بمدينة أسيوط، بمشاركة الشباب وممثلي الجمعيات الأهلية.