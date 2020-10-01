وزيرة البيئة: محمية رأس محمد فريدة.. وتحكي تاريخ البحر الأحمر

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن محمية رأس محمد هي أقدم محمية طبيعية، تم إعلانها في مصر عام 1983، وتتميز بموقع فريد، يحكي تاريخ البحر الأحمر من الحفريات، والتي تنقسم لـ3 مستويات، وتعود أعمارها لـ20 ألف سنة: "البحر كان موجود هنا، ولكن بسبب تغير المناخ انحسر البحر".

وأضافت "فؤاد"، على هامش حوار خاص لإطلاق "ايكو إيجيبت"، أول حملة للترويج للسياحة البيئية، خلال تقرير لبرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المحمية بها 220 نوعًا من الشعاب المرجانية، وألف نوع من الأسماك البحرية، ولذا تم إطلاق تلك الحملة من رأس محمد.

وأشارت الوزيرة، أن تلك الحملة هي الأولي من نوعها للترويج للمحميات الطبيعية في مصر، ووضعت تحت المبادرة الرئاسية "أتحضر للأخضر"، وهي أول حملة لرفع الوعي البيئي للمواطنين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأطلقت في مؤتمر الشباب عام 2019 بشرم الشيخ.

وأكدت ياسمين فؤاد أن 15% من مساحة مصر تصنف ضمن المحميات الطبيعية، ويتم الترويج للأخيرة بشكل صحيح خلال الفترة الراهنة، مشيرة إلى أن السياحة البيئية صناعة، ويهتم بها بشكل صحيح حاليا، كما يتم الترويج له عالميا؛ لاستقطاب أكبر عدد من السائحين.

وتابعت: "إيكو أيجبت بدأنا العمل فيها من سنة وعملنا لوجو لكل محمية على حسب طبيعتها، واشتغلنا مع كل المجتمعات المحلية اللي موجودة علشان نعمل حاجة مختلفة، ومنتج السياحة البيئية هي صناعة، ولازم نعمله صح، موضوع السياحة المستدامه بدأناه في الوزارة من سنتين ووقعنا أول مشروع للسياحة البيئية من رأس محمد وقت مؤتمر التنوع البيولوجي، اللي هو جزء أساسي من الحفاظ على الكون، وفي تلك الفترة أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرته الرئاسية".