وزيرة البيئة: نعمل على دمج البعد البيئي في عمل الوزارات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الملف البيئي هو ملف يتقاطع مع كل الوزارات، ودائما وزير البيئة في أي دولة لا يكون من الوزراء المحبوبين، حيث دائما يعمل على الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وهو ما يمكن أن يتعارض مع مشاريع في بعض الوزارات.

وأضافت "ياسمين"، في لقاء خاص مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن وزارة البيئة عملت على تغيير تلك الصورة من خلال دمج البعد البيئي في عمل الوزارات، وهو أن تجعل الحفاظ على البيئة جزء لا يتجزأ من عمل كل وزارة.

وقالت إن ذلك الأمر ظهر في عمل بعض الوزارات، حيث طرح وزير المالية سندات خضراء، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع البيئة تم وضع معايير بيئية للخطة الاستثمارية في موازنة الدولة وهذا أمر هام جدا، وهو أن تُوضع في خطة الدولة أن تكون المشاريع خضراء، أي تعمل على الحفاظ على البيئة، "يعني لو كان في مشروع هيتعمل بالديزل لا بالكهرباء للحفاظ على البيئة، بدل استخدام مبيدات معينة، نستبدلها بمواد صديقة للبيئة".

وتابعت ِالدكتورة ياسمين فؤاد، أن الرئيس السيسي كان أحد أوائل المدعمين لمبادرة "اتحضر للأخضر"، وهي أول حملة لرفع الوعي البيئي ومن المقرر أن تستمر لمدة ثلاث سنوات.