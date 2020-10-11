عاجل.. 4 وفيات و11 مصاباً في تصادم ميكروباص ونقل بصحراوي بني سويف

لقي 4 اشخاص مصرعهم، قبل قليل، وأصيب نحو 11 آخرين، في حادث تصادم بين سيارة أجرة محملة بالركاب "ميكروباص" وأخرى نقل، على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي، قرب نفق "أبو صالح"، شمال محافظة بني سويف، وتم نقل جثث المتوفين والمصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف، بلاغاً بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي، قرب مصنع حديد المصريين، وسقوط عدد من الوفيات والمصابين، وتم الدفع بـ7 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، تولت نقل المصابين وجثث الوفيات إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي كلاً من "سيد محروس علي"، 25 سنة، بدون عمل، مصاباً بكدمات وسحجات، و"أحمد رجب هلال"، 21 سنة، مقيم "سمسطا"، عامل، مصاباً بجرح قطعي في الوجه، و"يوسف محمد علي"، 6 سنوات، مصاباً باشتباه نزيف بالمخ، و"سيف محمد علي"، 8 سنوات، مصاباً باشتباه نزيف داخلي بالبطن، و"حسن محمد علي"، 4 سنوات، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم.

كما استقبل المستشفى "فرحاني أحمد محمود"، 20 سنة، مقيم "الحكامنة" بني سويف، مصاباً بكسور في الساقين، و"بدر عصام رجب"، 30 سنة، مقيم بني سويف، لا يعمل، مصاباً بسحجات في الجسم، و"أحمد رمضان محمد"، 32 سنة، مقيم "الحكامنة"، عامل، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، و"محمد على أمين"، 36 سنة، مقيم ببا، مصاباً باشتباه كسر في الساق اليمنى، إضافة إلى مجهول الاسم والعنوان، مصاب بغيبوبه تامة.

ويجري حالياً التعامل مع الحالات وتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، والدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى.

كما تبين أن الوفيات هم "محمد جابر محمد حسن"، 28 سنة، مقيم بناحية إهناسيا في بني سويف، سائق، و"محمود محمد فرحاني"، 24 سنة، مقيم "الحكامنة" ببني سويف، لا يعمل، إضافة إلى اثنين آخرين يجري معرفة بياناتهم.