النقل تنسق مع الوزارات لإزالة المرافق المتعارضة مع توسيع الدائري

بدأت وزارة النقل، التنسيق الكامل مع وزارات الإسكان والبترول والتنمية المحلية والاتصالات والكهرباء، ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لسرعة إزالة المرافق المتعارضة مع توسيع وتطوير الطريق الدائري، حيث اكتشف وجود مرافق متعددة مع مسار مشروع تطوير الطريق، من كابلات كهرباء واتصالات وخطوط بترول وغاز ومياه وصرف صحى، فضلا عن وجود إشغالات تتمثل فى أكشاك وورش صيانة سيارات وتعديات مبانى على حرم الطريق.

"النقل" نواجه صعوبات بالغة فى إنجاز توسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بسبب وجود بعض تعارضات فى مرافق الكهرباء والإتصالات

وتوجد بعض والصعوبات التى تواجه الحكومة، ممثلة في وزارة النقل فى سرعة إنجاز أعمال تطوير الطريق الدائري، التي تتمثل في وجود تعارضات في خطوط المرافق القريبة من الطريق، وتوجد تعارضات في مرافق الكهرباء، بطول 11500 مترًا، في صورة كابلات، وأكشاك، وأعمدة.

وكذلك تتعارض خطوط المياه والصرف الصحي، مع استكمال الطريق بطول 10500 مترًا، وفي البنية التحتية للاتصالات يوجد أيضا تعارضات بطول 2500 مترًا، تتمثل في خطوط وأكشاك وأبراج اتصالات، كما تتعارض أيضا خطوط الغاز الطبيعي والمحابس وخطوط البترول بطول 5550 مترًا مع استكمال تنفيذ أعمال التطوير بالطريق الدائري، فيما يتطلب استكمال المشروع إزالة اشغالات بطول 2650 مترًا.

وزير النقل: تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري بالقاهرة الكبرىسيعمل على تخفيف الضغط على الطرق الداخلية

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى سيعمل على تخفيف الضغط على الطرق الداخلية، مشيرا إلى أن وزارة النقل تعمل على تطوير الطريق الدائري، موضحا أن هناك تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يتم إنجازه في زمن قياسي.

وقال وزير النقل، لـ"الوطن"، إن تكلفة تطوير وتوسيع الطريق الدائري والذي يبلغ طوله 106 كيلومترات، قيمتها 8 مليارات جنيه، وأن أعمال التطوير الجاري تنفيذها تشمل المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كيلو مترا، بنسبة تنفيذ 20%، والمسافة من نفق سعد الشاذلي إلى تقاطع طريق مصر الإسكندرية الزراعي بطول 24 كيلومتر، بنسبة إنجاز 30%.

وكذا المسافة من تقاطع الإسكندرية الصحراوي إلى تقاطع الواحات بطول 8 كيلو مترات، كما سبق أن تم تطوير المسافة من الأوتوستراد إلى نفق سعد الشاذلي بطول 28.5 كيلومترات، وأن القطاع العرضي للطريق الرئيسي الحالي يبلغ 4 حارات في كل إتجاه، عرضها الحالي 37.2 مترًا، أما القطاع العرضي الجاري تنفيذه، فيتمثل في 7 حارات في كل إتجاه بعرض 60 مترا.

الوزير: تشكيل لجنة لمتابعة نقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائري

وأضاف وزير النقل، بأنه تم تشكيل لجنة برئاسته لمتابعة نقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبري، مشيرا إلى أن أعمال تطوير الطريق الدائري تهدف لرفع مستوى خدمة الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.

وأنّ أعمال التطوير تشمل توسيع قطاعات الطريق الدائري كافة من 4 حارات و4 حارات في كل إتجاه ليكون 8 حارات في كل إتجاه في القطاعات التي تسمح بذلك، وفي القطاعات التي لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، مثل قطاع "الأوتوستراد - المنيب"، حيث ستتم التوسعة إلى 7 حارات في كل اتجاه.