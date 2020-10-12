حبس "تاجر مخدرات" بحوزته 60 "طربة حشيش" في الدقهلية

أمرت نيابة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، بحبس أحد المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة لمدة 4 أيام، بعد أن تمكنت مباحث المركز من ضبطه وبحوزته 60 "طربة" لمخدر الحشيش، تزن 12 كيلوجراماً، بالإضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة.

وفي إطار جهودها لتنفيذ توجيهات وزارة الداخلية بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيع وترويج المخدرات، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالدقهلية، من ضبط "مسجل" بحوزته كمية كبيرة من مخدر "الحشيش"، وبعض الأقراص المخدرة، قبل توزيعها على عملائه بمركز السنبلاوين، وتبين أنه سبق اتهامه في عدة قضايا ضرب ومخدرات وتبديد.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبد الباعث، إخطاراً من مدير مباحث المديرية، اللواء مصطفى كمال، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط إدارة مكافحة المخدرات، بقيام أحد الأشخاص بالاتجار في المخدرات، والاستعداد لتوزيع كمية كبيرة منها على عملائه.

جرى إعداد الكمين اللازم بمعرفة ضباط مباحث المخدرات، بالتنسيق مع ضباط مركز شرطة السنبلاوين، وتم استيقافه حال استقلال سيارته، وبتفتيشه تم العثور بحوزته على 60 "طربة" لمخدر "الحشيش"، يصل وزنها إلى 12 كيلوجراماً، و50 قرصاً مخدراً، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وبالتحري عنه جنائياً، تبين أن له معلومات جنائية ومتهم في عدة قضايا ضرب ومخدرات وتبديد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات وإرفاقها بالقضية.