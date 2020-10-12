بالأسماء.. 45 مرشحا للنواب في مركز المنصورة بالدقهلية

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز المنصورة "الدائرة الثانية" بمحافظة الدقهلية، وعددهم 45 مرشحاً في الانتخابات المقرر إجراؤها في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر المقبل.

والمرشحون حسب ترتيبهم في كشف المرشحين، كما يلي:

1. محمد عقل محمد عقل.

2. محمد حسن السيد رأس.

3. عماد السيد علي محمد علي الملكي.

4. محمد حسين عبدالحميد أبوناصر نيل.

5. خالد خالد محمد عبدالعال حماد.

6. محمد سمير محمود المرسي.

7. أمين محمد السيد محمد الحارون.

8. تامر محمد بدر عمر أبوالخير.

9. حسن علاء الدين حسن محمود هجرس.

10. إيناس فؤاد حامد السيد.

11. محمد إسماعيل إسماعيل الشريف.

12. عيد الموافي عبدالهادي الشحات.

13. أحمد عبدالمولى عبدالعظيم أبوالعينين.

14. جمال سعد محمد الزهيري.

15. رمضان عبدالمعطي عبدالجواد أبوالنجا.

16. علي ماهر فتوح المتولي والي.

17. محمد علاق محمد عبدالوهاب.

18. محمود محمد أحمد منصور.

19. علي شاكر أبوزيد الدسوقي.

20. هاني ماجد محمد السيد هاني.

21. محمد أبوريا يوسف أبوريا.

22. أشرف محمد سليمان فارس.

23. السعيد فاروق السعيد عبدالهادي.

24. محب محمد لطفي محمد أحمد الشايب.

25. السيد حجازي الباز شعبان.

26. أحمد حمزة محمد أبوالغيط.

27. عبدالحميد موسى خليفة محمود.

28. عبدالناصر مسعد زكي محمد.

29. حسن حسين محمد أحمد المير.

30. حسن البنا محمد المرسي سنجاب.

31. يوسف بكر يوسف عشري.

32. محمد محمود محمد مسعود.

33. ياسر محمد الباز رضوان.

34. ياسر عبدالعاطي إبراهيم علي.

35. مصطفى السيد سراج أحمد العلامي.

36. عصام حسن السيد السيد.

37. السعيد السيد السيد إسماعيل.

38. هاني السيد إبراهيم الإمام.

39. خالد عاطف عبدالرؤف الزيني.

40. سرى صالح إبراهيم الحداد.

41. رضا جبر أبوالعينين الديهي.

42. سمير عادل عبدالسلام محمد.

43. أيمن فكري رمضان العجمي.

44. شعبان عيسى عبدالحي محمد الألفي.

45. عادل ثروت المغاوري أحمد.