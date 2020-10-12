افتتاح مركز "الطارق" لعرض وصيانة سيارات نيسان بالإسكندرية

في ظل حرص سعي شركات السيارات في السوق المصري على التوسع في إقامة مراكز الخدمة وصالات العرض، احتفلت مجموعة الطارق بافتتاح مركز صيانة وصالة عرض للعلامة التجارية نيسان في الإسكندرية.

ويعتمد المركز وصالة العرض على أحدث التقنيات والمهندسين من أصحاب الخبرة العالية في مجال تطوير وصيانة السيارات وخدمات البيع، وتم افتتاح الفرع الجديد في وسط الإسكندرية بطريق القباري السريع بجوار وحدة مرور محرم بك.

ويضم مركز البيع والخدمة أحدث سيارات نيسان في السوق المصري، كما يوفر أفضل تعامل لخدمة ما بعد البيع، كما يضم جميع قطع الغيار الأصلية الخاصة بسيارات نيسان.

ويقوم المعرض على مساحة 2400 متر، ويشمل المركز صالة عرض تستطيع تحمل عرض عدد 8 سيارات من الداخل، وأيضاً عدد 10 سيارات بالمنطقة الخارجية، فيما تأتى منطقة الصيانة المتكاملة لخدمات بعد البيع لتتمكن من خدمة ما يصل إلى 60 سيارة يومياً سواء للصيانة الميكانيكية والإصلاح أو الكهرباء أو الدهان.

بالإضافة إلى توفير قسم خاص لقطع الغيار لخدمة مبيعات قطع الغيار الخارجية والداخلية.

وتعتبر شركة نيسان اليابانية، أحد أهم وأكبر شركات السيارات في السوق المصري التي تقدم سيارات بمختلف الفئات والأسعار، ومنها السيارات الفارهة والسيارات الاقتصادية، وتحتل نيسان مبيعات قوية في فئة السيارات الاقتصادية.

وتحرص الشركات بشكل دائم على التوسع في تقديم الخدمات ونشر مراكز الصيانة في مناطق مختلفة لدمع انتشار سياراتها في السوق بشكل أكبر، وتوفير خدمة صيانة وضمان وخدمة ما بعد البيع بشكل جيد لكسب ثقة العملاء بشكل مستمر.

وتطرح الشركة في السوق المصري سيارة نيسان صني وسنترا من فئة السيارات السيدان، وسيارة نيسان جوك ونيسان قشقاي، والميكروباص نيسان أورفان، بالإضافة إلى صيانة النقل نيسان بيك أب.