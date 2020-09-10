"نيسان" تحتفل ببيع نصف مليون سيارة "ليف" على مستوى العالم

احتفلت شركة نيسان بإنتاج السيارة "ليف" رقم 500 ألف، أول سيارة كهربائية 100٪ في العالم يتمّ تسويقها بكميات كبيرة، بمناسبة باليوم العالمي للسيارات الكهربائية.

وتمّ بيع بناء نصف مليون "LEAFs" على مستوى العالم، ويواصل العملاء في جميع أنحاء العالم طلب السيارة الرائدة عديمة الانبعاثات.

وجرى تحقيق ذلك في مصنع نيسان في سندرلاند بإنجلترا، بعد ما يقرب من عقد من طرح الطراز للبيع لأول مرة.

كما حازت "نيسان ليف" على العديد من الجوائز في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جائزة سيارة العالم لعام 2011، وسيارة العام 2011 في أوروبا، وسيارة العام في اليابان في عامي 2011 و2012، والأهم من ذلك حازت السيارة على ثقة مئات الآلاف من العملاء.

وقال ماريا يانسن صاحب السيارة رقم 500 ألف: "اخترت أنا وزوجي شراء سيارة نيسان ليف مرة أخرى في عام 2018، وقد أحببناها، ونحن متحمسون للغاية لأن نصبح المالكين الفخورين لسيارة نيسان ليف رقم 500 ألف، هذه السيارة تلبي احتياجاتنا حقًا بمدى ممتد وتقنيات محسنة".