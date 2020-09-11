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أبرزها أريا كروس أوفر.. نيسان تشارك في معرض Auto China بـ5 سيارات

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عمر العربي
04:02 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
نيسان

نيسان

أعلنت شركة نيسان اليابانية عن أبرز السيارات التي ستشارك بها في معرض Auto China المقرر عقده خلال شهر سمبتمبر.

وستعرض نيسان أريا كروس أوفر الكهربائية الجديدة كليًا، وسيجري عرض نيسان أريا الكهربائية بالكامل للجمهور لأول مرة خارج اليابان، بعد الكشف عنها مؤخرًا في يوكوهاما.

وتعمل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات القوية والواسعة على إبقاء السائق والركاب على اتصال دائم بالعالم، مع توفير الراحة والتحكم والأمان.

GT-R50 وهو أول تعاون على الإطلاق بين Nissan و Italdesign.

يجمع بين القوة والبراعة الفنية، وجرى إنشاء الطراز محدود المدى للاحتفال بالذكرى الخمسين لسيارة Nissan GT-R، سيارة سباق الفورمولا إي.

وسيجري عرض ألتيما، وقاشقاي، وإكس تريل مع تقنية ProPILOT كما سيتمتع زوار جناح نيسان بالعروض التوضيحية لتقنيات التنقل الذكي من نيسان بما في ذلك ProPILOT، وهي تقنية قيادة ذاتية للاستخدام في حركة المرور ذات المسار الواحد على الطرق السريعة، والمجهزة في سيارات ألتيما سيدان وQashqai وX-Trail SUVs. 

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