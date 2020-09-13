أبرز المعلومات عن نيسان 400Z قبل طرحها عالميا

نيسان هى من أكثر الشركات اليابانية المعروفة فى عالم الدريفت لوجود سيارة أجمع العالم على أنها أسطورة دريفت لن تتكرر ويمكنها دخول السباقات بدون تعديل ويشارك بها الكثير من متسابقين الدريفت حول العالم.

نيسان فى البداية كانت باسم "داتسون" قبل تسميتها "نيسان" فى 1937، وكان أول ظهور لـ"نيسان Z" فى عام 1969 كموديل لعام 1970 باسم "داتسون 240Z"

ظهر الجيل السادس من نيسان Z فى 2008 باسم نيسان 370Z ومستمر حتى وقت كتابة هذا التقرير فى الأسواق العالمية بنفس الجيل الذى اطلق فى 2008 لم يتم تعديل عليه سوى "فيس ليفت" ليكون عمر هذا الجيل اليوم 12 عاما بدون تغيير، فيجب تغييره الى جيل جديد ولحسن الحظ هذا الجيل الجديد السابع قادم عاجلا وليس آجلا فى 15 سبتمبر الحالى.

ستقدم نيسان الجيل السابع الجديد كليا من Z فى 15 سبتمبر الحالى بتصميم مستوحى بالكامل من الجيل الأول "داتسون 240Z" ليجمع التصميم بين "الماضى و المستقبل" من حيث التصميم و التكنولوجيا الجديدة المستخدمة فى الجيل السابع.

حسب التقارير التى ظهرت مؤخرا عن الجيل السابع من نيسان Z التى نشرها موقع "موتور 1" أنها ستكون متوفرة بمحرك جديد من "انفينيتى" المستخدم فى "انفينيتى Q60" سعة 3.0 لتر مزدوج التربو مكون من 6 أسطوانات سيولد قوة 400 حصان وعزم 475 نيوتن متر، أما عن نسخة الـNISMO ذكرت التقارير أنها ستكون بقوة 480 حصان.

كل ما تم ذكره هذا يجعلنا متشوقين أكثر لرؤية الجيل السابع الجديد كليا ويجعلنا متشوقين أكثر لتجربته حين طرح السيارة فى الأسواق.