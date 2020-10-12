بحضور سفير الاتحاد الأوربي.. نموذج محاكاة القمة الأوربية بجامعة أسيوط

استقبلت جامعة أسيوط، السفير كريستيان برجر، سفير الإتحاد الأوربى بالقاهرة، اليوم، ضعلى راس وفد رفيع المستوى ضم السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، واللواء طارق المهدي، رئيس اللجنة الوطنية للإعلام سابقاً، والسفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية لشئون الإتحاد الأوربي، و"أولدرشي فوندروسكا" الملحق الثفافى لدولة التشيك، لحضور نموذج محاكاة الإتحاد الأوروبي فى نسخته السادسة و القمة الأوربية الثانية المصغرة.

كان فى استقبال السفير والوفد لمرافق له، الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أحمد علي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ونخبة من عمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية التجارة، حيث يبدأ نموذج محاكاة الإتحاد الأوربى فى نسخته السادسة ويعقبه نموذج لمحاكاة القمة الأوربية الثانية المصغرة.