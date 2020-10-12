ترامب لم يعد خطرا لنقل الفيروس.. متى يصبح مصاب كورونا غير معدٍ؟

في الثاني من أكتوبر الجاري، أعلن البيت الأبيض إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تغريدة لترامب على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، كتب فيها: "الليلة، ثبتت إصابتي أنا وميلانيا بكوفيد19- وسنبدأ الخضوع للحجر الصحي والتعافي على الفور وسنجتاز هذا الأمر معا"، ولم يذكر ترامب مدة الحجر الصحي.

شون كونلي، طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خرج بعدها في تصريحات صحفية، أكد أن الرئيس في حالة جيدة، بعد قضائه ليلة في المستشفى حيث يخضع للعلاج، رافضًا الإفصاح عما إذا كان الرئيس قد زُود بالأوكسجين منذ دخول المستشفى، بالرغم من إلحاح الصحفيين على السؤال، بحسب ما نقله موقع bbc.

بعد نحو تسعة أيام فقط على إعلان إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا، خرج طبيب البيت الأبيض، ببيان أكد فيه أن "ترامب"، لم يعد يشكل خطرًا لنقل العدوى إلى المحيطين به، دون توضيح إذا كانت نتائج الاختبار أثبتت خلوه من الفيروس أم لا.

وبحسب ما جاء على شبكة "سكاي نيوز"، قال "كونلي" إن الاختبارات أثبتت أنه لم يعد هناك دليل على تضاعف الفيروس بشكل نشط.

فيما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، أن نتيجة فحص فيروس كورونا الأخير له جاءت سلبية تمامًا، رغم أن فريقه الطبي رفض الكشف عن نتيجة اختباراته للكشف عن الفيروس.

هل يمكن لمريض كورونا أن يصبح غير مُعدٍ رغم إيجابية المسحة؟

في وقت سابق، صرح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أنه إذا مر 11 يوما من بداية الأعراض، وكان المريض سليما تماما، وتحسنت كرات الدم البيضاء، ورجعت لمستواها الطبيعي، وظهرت مظاهر الشفاء، حتى لو الحالة ما زالت إيجابية، فهو غير معدٍ.

الدكتور محيي الدين سليمان، نائب مدير مستشفى حميات العباسية، فسر الأمر بأن غالبية المرضى الذين لديهم أعراض كورونا، يعتبر غير مُعدٍ بعد 10 أيام من بدء ظهور الأعراض، فضلًا عن 3 أيام إضافية على الأقل بلا أعراض بما يشمل عدم وجود حمى أو أعراض تنفسية، حتى لو كانت نتيجة المسحة لا تزال إيجابية.

وأوضح "سليمان"، في حديثه لـ"الوطن"، أن السبب في عدم قدرة المصاب على نقل العدوى رغم استمرار إيجابية المسحة هو تكوين أجسام مضادة بشكل تدريجي، وتؤدي إلى الحد من خطورة انتقال الفيروس.

حتة: الفيروس يقل نشاطه بالتدريج لكن يجب استكمال فترة التعافي لآخرها

الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، فسّر تصريحات الصحة العالمية أنّ هناك فترة لنقل العدوى بخلاف فترة الحضانة، والمعروف أنّ الفيروس يبدأ بنشاط ويقل نشاطه بالتدريج، ما يفسر الحديث بأنّ المصاب الذي وصل إلى 10 أيام دون أعراض غير معد.

أضاف "حتة"، لـ"الوطن"، أنّ معايير تحاليل الدم دائما تختلف، فالفيروس قد يترك بقايا لا تزال بالدم وتظل النتيجة إيجابي، لكنه قد لا يرتقي لدرجة ظهور أعراض أو نقل عدوى لآخرين، وهنا تكون نتائج التحاليل إيجابية، لكن لا يستطيع نقل العدوى لضعف الفيروس.

الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس، علق على ذلك بقوله إن الشخص المصاب بفيروس كورونا يعد غير معد بعد مرور 10 أيام من الإصابة وبعد انتهاء الأعراض عليه.

وتابع "عقبة" في تصريحات لـ"الوطن"، أنه يتم التأكد من الشفاء عندما تتحول المسحة من إيجابية لسلبية للشخص المصاب بفيروس كورونا.