طبيب عن حديث ترامب باكتسابه مناعة كورونا: مؤقتة ويحتمل إصابته مجددا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه مع شبكة "فوكس نيوز"، أنه أصبح لديه مناعة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأصيب ترامب بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، ونقل إثر ذلك إلى المستشفى، وعاد بعد يومين إلى البيت الأبيض عقب تعافيه.

وتعليقًا على تصريح الرئيس الأمريكي، أوضح الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن مصابي فيروس كورونا بعد تماثلهم للشفاء يتكون لديهم أجسام مضادة تجاه الفيروس، وتستخدم في علاج المصابين من خلال بلازما المتعافين، مضيفًا أن المناعة المتكونة من الأجسام المضادة مؤقتة وتختلف مدة بقائها من شخص لآخر، وبشكل عام لا تتعدى 3 أشهر.

وأضاف عز العرب لـ"الوطن"، أن أبحاثًا تؤكد إمكانية إصابة المتعافين من فيروس كورونا بـ"كوفيد 19" مرة أخرى، لأن المناعة من الفيروس مؤقته، مشيرًا إلى أن هناك سلالات مختلفة من كورونا، ولذلك يسهل بعد تعافي شخص من سلالة معينة أن يصاب بأخرى.

وتابع أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أنه عند استخدام بلازما المتعافيين لعلاج المصابين بالفيروس يجب أن يكون التعافي حديثًا في مدة لا تزيد عن شهرين، لضمان بقاء الأجسام المضادة، وألا يكون المتعافي أصيب مرة أخرى، لأن طبيعة المرض لا تعطي مناعة دائمة كبعض الامراض مثل الحصبة وغيرها.

فيما أكدت منظمة الصحة العالمية في تصريح للدكتور جمال عصمت، مستشار المنظمة، أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في الموجة الأولى يمكن أصابتهم مرة أخرى في الموجة الثانية، وأن الشخص المتعافي لا يأخذ المناعة 100%، مشددة على ضرورة الحفاظ على اتباع الإجراءات الاحترازية.

واُتهم ترامب من قبل الديموقراطيين وخاصة منافسه في الانتخابات الرئاسية "جو بايدن" بسوء إدارة أزمة كورونا، ما جعل الولايات المتحدة الأكثر ضررًا من "كوفيد 19" بين دول العالم.