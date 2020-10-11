بعد التغريدة المضللة.. مسلسل خلافات ترامب و"تويتر" بلا نهاية

تجدد الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعدما اتخذت الشركة إجراءً سريعًا ضد تغريدة ترامب، التي قال فيها إنه اكتسب مناعة ضد فيروس كورونا، بعد إصابته به.

ووسم "تويتر" تغريدة ترامب، بوضعه عبارة تقول إنها تشكل انتهاكًا لسياسات الشبكة بشأن نشر الأخبار المُضللة، واحتمالية كونها معلومات ضارة ومؤذية، ولم تكن هذه الأزمة الأولي بين الرئيس الأمريكي وتويتر.

بداية الخلافات بين ترامب وتويتر

كانت في 27 مايو الماضي، عندما وصف موقع التواصل "تويتر" لأول مرة تغريدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمضللة حيث، كتب تويتر: "ادعى ترامب كذبًا أن عمليات الاقتراع بالبريد ستؤدي إلى انتخابات مزورة، ومع ذلك، يقول مدققو الحقائق أنه لا يوجد دليل على أن بطاقات الاقتراع بالبريد مرتبطة بتزوير الناخبين ".

وأشار تويتر إلى تغريدتين نشرهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبارة "تحقّقوا من الوقائع"، في سابقة من نوعها أراد منها الموقع تحذير روّاده من احتمال أن يكون الرئيس بصدد تضليلهم بقوله إنّ التصويت عبر المراسلة ينطوي حتماً على "تزوير".

وقال متحدّث باسم تويتر في معرض تبريره سبب إقدام الموقع على وسم هاتين التغريدتين بهذا التحذير إنّ "هاتين التغريدتين تتضمّنان معلومات قد تكون مضلّلة بشأن عملية التصويت وقد تمّ وسمهما لتوفير سياق إضافي حول بطاقات الاقتراع بالبريد هذا القرار اتّخذ بما يتماشى مع النهج الذي أعلنّا عنه في وقت سابق من هذا الشهر".

ترامب يتهم تويتر بالتدخل في الانتخابات الرئاسية

وعقب قيام تويتر بخطوته بوصف تغريدة ترامب بالمضللة، هاجم الرئيس الأمريكي موقع تويتر واتهمه بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية، وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر " تويتر يتدخل الآن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، إنهم يقولون أن بياني حول بطاقات الاقتراع عبر البريد، الذي سيؤدي إلى فساد وتزوير هائل، غير صحيح، بناءً على التحقق من الحقائق بواسطة أخبار وهمية سي إن إن وواشنطن بوست".وأضاف: "تويتر يخنق الكلام الحر تمامًا، وأنا بصفتي رئيسًا، لن أسمح بحدوث ذلك!".

الرئيس الأمريكي يهدد بإغلاق تويتر

كما هدد ترامب، بإغلاق مواقع التواصل، حيث واصل مهاجمته لموقع تويتر، مشيرا إلى أن الموقع أظهر أن ما قاله عن الموقع صحيح، مشيرا إلى أنه سيتخذ اجراء تجاه ذلك، وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: "أظهر تويتر الآن أن كل ما قلناه عنهم (وزملائهم ورفاقهم الآخرين) صحيح، سنتخذ اجراء كبير".