الأسماء النهائية لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع غرب الدلتا

أعلنت الاسماء النهائية لقائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع غرب الدلتا التي تضم 42 مرشحاً لثلاث محافظات وهي "الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح".

1- اشرف رشاد عثمان محمد قاسم

2- سامح عبدالمنعم خليل ابراهيم

3- سعداوى راغب ضيف الله حسين

4- احمد جمال حافظ السجينى

5- وجيه ظريف كامل اسكندر

6- خالد احمد محمد شلبى

7- طارق السيد محمود احمد حسنين

8- احمد السيد مهنى احمد

9- محمد احمد محمد اسماعيل

10- سحر طلعت مصطفى ابراهيم

11- رانيه سميرفهمى يوسف فهمى احمد يوسف الجزايرلى

12- شيرين عيسى حامد عليش

13- فايزه عبدالعظيم فتح الله صالح

14- روان اشرف محمدى عبدالرحمن لاشين

15- هبه الله سامى جورج حبيب

16- سوسن حسنى حافظ ابراهيم

17- آيات حسين على حسين

18- منى محمد جمال الدين محمد عمر

19- يحيى عيسوى عبدالفضيل عيسوى داود

20 - محمود السيد محمد سعد

21- محمد عبدالله عبدالله زين الدين

22- عمرو حسين امين هندى

23- حسام محمد اسماعيل عبدالحليم الصيرفى

24- محمد يسرى محمد عباده

25-محمد عبدالسلام عبدالوهاب الحوفى

26- عبدالباسط غريب أحمد عبدالرحيم الشرقاوى

27- خالد احمد محمد محمد

28- محمود عصام احمد محمد موسى

29- سوزان شكرى جرجس نجيب

30- نيفين نبيل زكريا الكاتب

31- امل زكريا قطب عبدالوهاب ابوشارب

32- سارة عادل محمد اسماعيل

33- جمان هشام محمد أحمد عمارة

34- رشا فايز شعبان كامل

35- سحر مصطفى ابراهيم القاضى

36- رحاب عبدالغنى رمضان محمود

37- راوية مختار محمود عبدالمقصود

38- نجوى خلف محمد امام على

39- حسن فتحى سليمان عبدالقادر

40- عيسى عبدالمنعم ابوزيد قاسم

41 سحر احمد عيد احمد

42- فتحيه السنوسى ابوبكر محمد راجح

أما الاعضاء الاحتياطي فهم:

1- احمد امين احمد محمود ابوعقيل

2- كامل احمد كامل احمد المزين

3- سامى عزوز راغب ضيف الله

4- محمد جمال محمد سعيد عثمان

5- رامى فكرى كامل فلتاؤوس

6- كريم المتولى نعمان المتولى

7- ابراهيم مصطفى هاشم بدر

8- محمد صبحى صبرى عبدالعال البرقى

9- لبنى احمد عبدالونيس خليفة

10- آمال طارق زهير المصرى

11- اسماء احمد عبدالمنعم محمد نصر اسماعيل

12- دينا عمرو عبدالحليم ابوالعلا

13- صفاء السيد عجمى عبدالفتاح

14- بسمة عابدين همام عفيفى

15- منى وجدى عياد حلمى

16- اسماء محمد عبدالله حسن بدر

17- ياسمين كرم مصطفى محمد

18- رانيا طارق على جمعة عبدالحى

19- وجيه عبدالفضيل عيساوى داود

20- محمد السيد محمد سعد

21- يحيى زكريا عبدالله زين الدين

22- مروة السعداوى عفيفى شهاب

23- ياسر محمد اسماعيل عبدالحليم الصيرفى

24- حسام الدين يسرى محمد شحاتة عبادة

25- عطية محمد عبدالسلام الحوفى

26- شريف طه غريب الشرقاوى

27- اسلام السيد احمد ابراهيم جادو

28- شريف محمد احمد موسى

29- منال عشم الله رياض كامل

30- شيرين نبيل زكريا محمد الكاتب

31- سهام مصطفى محمد القاضى

32- شادية سيد سيد حسين

33- دارين جمال على عمارة على

34- أمانى فايز شعبان كامل

35- انتصار عبدالنبى عبدالنبى الديب

36- ريهام مرسى سعد محمد

37- صفاء عبدالجواد اسماعيل عبدالجواد

38- سحر على النبوى رزق محمد

39- المعتز حسين سليمان عبدالقادر

40- عبدالدايم سعيد عبدالمنعم أبوزيد

41- إيمان أحمد عيد احمد

42 مى مصطفى مدثر على