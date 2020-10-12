بالأسماء.. وزارة الهجرة تحدد 61 شركة إلحاق عمالة محظور التعامل معها

حذرت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، من 61 شركة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، والمحظور التعامل معها حتى تاريخه.

ويرصد التقرير التالي أسماء الشركات المحظورة:

شركة ريم لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 337

قوافل الرحمة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1088

شركة الامتياز لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1185

شركة الباحة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1185

شركة اجراند الدولية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1127

شركة مصر الشرق الأوسط لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 607

شركة السند الدولى لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 902

شركة سنايا مصر (سمارا سابقا) لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 51

شركة مودة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1055

شركة هامور لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1086

شركة جرين ستار لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1099

شركة ابشر(ترانزيت سابقا) لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1103

شركة النوبة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 558

شركة النيل الدولية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 487

شركة نيو كايرو الخليج لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 922

شركة الوئام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 578

شركة فيوتشر لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 959

شركة نيوتايم لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1187

شركة اى ان اى ايجيبت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 532

شركة روافد الخليج لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 964

شركة زهور النيل العمالة بالخارج ترخيص 1130.

شركة السلطان العمالة بالخارج ترخيص 562 .

شركة دار البيان لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 1110 .

شركة الشروق العربية ترخيص 628.

شركة محسب ترخيص 1083

شركة الشحات ترخيص 1178

شركة الجازع ترخيص 688

شركة إنسيت ترخيص 893.

شركة رمز العمران ترخيص 1174.

شركة ساتكو انترناشونال جروب ترخيص 889

شركة البيان ترخيص 1179.

شركة باب رزق ترخيص 1179

شركة ديرب نجم ترخيص 1210

شركة الأصدقاء الدولية ترخيص 979

شركة الاتحاد المصرى السعودى ترخيص 684.

شركة السهم الذهبى ترخيص 1189

شركة البشائر ترخيص 1204

شركة السبيل ترخيص 125

شركة سنبلة ترخيص 1019

شركة الهدير ترخيص 429

شركة مشاعر ومواسم البركة ترخيص 518.

شركة سوهاج ترخيص 1104

شركة جلال ترخيص 554

شركة ليدرز ترخيص 804

شركة المسافر ترخيص 885

شركة عين العرب ترخيص 1089

شركة عبدالمجيد ترخيص 950

شركة البلتاجى ترخيص 1152

شركة زهرة الدلتا ترخيص 1190

شركة زهرة العرب ترخيص 245

شركة أركان ترخيص 996

شركة كريم سيف ترخيص 1167

شركة الاتحاد المصرى السعودى ترخيص 684

شركة الطنطاوى ترخيص 1106

شركة إسراء الخليج ترخيص 1150

شركة أبراج المملكة ترخيص 925

شركة تساهيل ترخيص 1045

شركة التقوى ترخيص 689

شركة الشيشينى ترخيص 517

شركة سيف العرب ترخيص 1161

شركة يونس ترخيص 1008

شركة شبه الجزيرة السعودية ترخيص 1162

شركة المنصة (الأمانى سابقا) ترخيص 604

شركة بلان ترخيص 1223

شركة عبدالرازق ترخيص 398

شركة قمر إسكندرية ترخيص 732

شركة دانة النخبة ترخيص 746

شركة النهار الدولية ترخيص 398

شركة أبو عوف ترخيص 1040