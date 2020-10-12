بالأسماء.. وزارة الهجرة تحدد 61 شركة إلحاق عمالة محظور التعامل معها
يرصد التقرير التالي أسماء الشركات المحظورة
كتب:
سماح حسن الجوهري
05:43 م | الإثنين 12 أكتوبر 2020
وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
حذرت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، من 61 شركة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، والمحظور التعامل معها حتى تاريخه.
ويرصد التقرير التالي أسماء الشركات المحظورة:
شركة ريم لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 337
قوافل الرحمة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1088
شركة الامتياز لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1185
شركة الباحة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1185
شركة اجراند الدولية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1127
شركة مصر الشرق الأوسط لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 607
شركة السند الدولى لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 902
شركة سنايا مصر (سمارا سابقا) لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 51
شركة مودة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1055
شركة هامور لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1086
شركة جرين ستار لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1099
شركة ابشر(ترانزيت سابقا) لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1103
شركة النوبة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 558
شركة النيل الدولية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 487
شركة نيو كايرو الخليج لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 922
شركة الوئام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 578
شركة فيوتشر لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 959
شركة نيوتايم لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1187
شركة اى ان اى ايجيبت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 532
شركة روافد الخليج لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 964
شركة زهور النيل العمالة بالخارج ترخيص 1130.
شركة السلطان العمالة بالخارج ترخيص 562 .
شركة دار البيان لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 1110 .
شركة الشروق العربية ترخيص 628.
شركة محسب ترخيص 1083
شركة الشحات ترخيص 1178
شركة الجازع ترخيص 688
شركة إنسيت ترخيص 893.
شركة رمز العمران ترخيص 1174.
شركة ساتكو انترناشونال جروب ترخيص 889
شركة البيان ترخيص 1179.
شركة باب رزق ترخيص 1179
شركة ديرب نجم ترخيص 1210
شركة الأصدقاء الدولية ترخيص 979
شركة الاتحاد المصرى السعودى ترخيص 684.
شركة السهم الذهبى ترخيص 1189
شركة البشائر ترخيص 1204
شركة السبيل ترخيص 125
شركة سنبلة ترخيص 1019
شركة الهدير ترخيص 429
شركة مشاعر ومواسم البركة ترخيص 518.
شركة سوهاج ترخيص 1104
شركة جلال ترخيص 554
شركة ليدرز ترخيص 804
شركة المسافر ترخيص 885
شركة عين العرب ترخيص 1089
شركة عبدالمجيد ترخيص 950
شركة البلتاجى ترخيص 1152
شركة زهرة الدلتا ترخيص 1190
شركة زهرة العرب ترخيص 245
شركة أركان ترخيص 996
شركة كريم سيف ترخيص 1167
شركة الاتحاد المصرى السعودى ترخيص 684
شركة الطنطاوى ترخيص 1106
شركة إسراء الخليج ترخيص 1150
شركة أبراج المملكة ترخيص 925
شركة تساهيل ترخيص 1045
شركة التقوى ترخيص 689
شركة الشيشينى ترخيص 517
شركة سيف العرب ترخيص 1161
شركة يونس ترخيص 1008
شركة شبه الجزيرة السعودية ترخيص 1162
شركة المنصة (الأمانى سابقا) ترخيص 604
شركة بلان ترخيص 1223
شركة عبدالرازق ترخيص 398
شركة قمر إسكندرية ترخيص 732
شركة دانة النخبة ترخيص 746
شركة النهار الدولية ترخيص 398
شركة أبو عوف ترخيص 1040