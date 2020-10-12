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بالأسماء.. وزارة الهجرة تحدد 61 شركة إلحاق عمالة محظور التعامل معها

يرصد التقرير التالي أسماء الشركات المحظورة

كتب:

سماح حسن الجوهري
05:43 م | الإثنين 12 أكتوبر 2020
وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

حذرت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، من 61 شركة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، والمحظور التعامل معها حتى تاريخه.

ويرصد التقرير التالي أسماء الشركات المحظورة: 

شركة ريم لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 337  

قوافل الرحمة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1088

 شركة الامتياز لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1185

 شركة الباحة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1185

شركة اجراند الدولية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1127

 شركة مصر الشرق الأوسط لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 607

 شركة السند الدولى لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 902

شركة سنايا مصر (سمارا سابقا) لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 51

شركة مودة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1055

شركة هامور لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1086

شركة جرين ستار لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1099

شركة ابشر(ترانزيت سابقا) لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1103

شركة النوبة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 558

شركة النيل الدولية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 487

شركة نيو كايرو الخليج لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 922  

شركة الوئام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 578  

شركة فيوتشر لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 959  

شركة نيوتايم لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1187  

شركة اى ان اى ايجيبت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 532

 شركة روافد الخليج لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 964  

شركة زهور النيل العمالة بالخارج ترخيص 1130.

شركة السلطان العمالة بالخارج ترخيص 562 .

شركة دار البيان لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 1110 .

شركة الشروق العربية ترخيص 628.

شركة محسب ترخيص 1083  

شركة الشحات ترخيص 1178

 شركة الجازع ترخيص 688  

شركة إنسيت ترخيص 893.

شركة رمز العمران ترخيص 1174.  

شركة ساتكو انترناشونال جروب ترخيص 889

 شركة البيان ترخيص 1179.

شركة باب رزق ترخيص 1179  

شركة ديرب نجم ترخيص 1210

 شركة الأصدقاء الدولية ترخيص 979

 شركة الاتحاد المصرى السعودى ترخيص 684.

شركة السهم الذهبى ترخيص 1189

 شركة البشائر ترخيص 1204

 شركة السبيل ترخيص 125

 شركة سنبلة ترخيص 1019

 شركة الهدير ترخيص 429

 شركة مشاعر ومواسم البركة ترخيص 518.

شركة سوهاج ترخيص 1104  

شركة جلال ترخيص 554

 شركة ليدرز ترخيص 804

 شركة المسافر ترخيص 885

 شركة عين العرب ترخيص 1089

شركة عبدالمجيد ترخيص 950

 شركة البلتاجى ترخيص 1152

 شركة زهرة الدلتا ترخيص 1190

 شركة زهرة العرب ترخيص 245  

شركة أركان ترخيص 996

 شركة كريم سيف ترخيص 1167

شركة الاتحاد المصرى السعودى ترخيص 684

 شركة الطنطاوى ترخيص 1106  

شركة إسراء الخليج ترخيص 1150

 شركة أبراج المملكة ترخيص 925

 شركة تساهيل ترخيص 1045

 شركة التقوى ترخيص 689

 شركة الشيشينى ترخيص 517

 شركة سيف العرب ترخيص 1161

 شركة يونس ترخيص 1008

 شركة شبه الجزيرة السعودية ترخيص 1162

 شركة المنصة (الأمانى سابقا) ترخيص 604  

شركة بلان ترخيص 1223

 شركة عبدالرازق ترخيص 398

 شركة قمر إسكندرية ترخيص 732  

شركة دانة النخبة ترخيص 746  

شركة النهار الدولية ترخيص 398

 شركة أبو عوف ترخيص 1040

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