مصرع "منياوي" تناول قرص سام بالخطأ والعثور على جثة "لقيط" بملوي

لقي شخص مصرعه بعد تناوله قرص سام لحفظ الغلال بطريق الخطأ، في إحدى قرى مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، اليوم الاثنين، فيما عثر الأهالي على جثة لطفل "لقيط"، ملقاة بجوار أحد المصارف بدائرة نفس المركز.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي، اللواء خالد عبد السلام، بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة ملوي، العقيد أحمد عبد الهادي، بالعثور على جثة طفل بجوار المصرف القبلي، على أطراف مدينة ملوي، من الناحية القبلية.

تم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وجرى التحفظ عليها بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة، كما تم تحرير المحضر اللازم برقم 34036 لسنة 2020 إداري قسم شرطة ملوي، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بتسليم جثة الطفل إلى أحد المواطنين من أصحاب "مقابر الصدقة"، لدفن جثة الطفل بها، وتكليف المباحث الجنائية لإجراء التحريات اللازمة لكشف هوية والدي الطفل وظروف وفاته.

كما تلقى مدير الأمن إخطاراً من إدارة البحث الجنائي بورود إشارة إلى مأمور قسم شرطة ملوي، من مدير المستشفى العام، الدكتور إسحق إبراهيم فارس، بوصول "يحيى ف."، 35 سنة، مقيم بمدينة ملوي، مصاباً بأعراض التسمم، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفى، وتبين أنه تناول أحد الأقراص الفسفورية السامة، المستخدمة في حفظ الغلال، بطريق الخطأ، بحسب أقوال أسرته.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 34098 لسنة 2020 إداري قسم شرطة ملوي، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات واستعجال تحريات وحدة المباحث الجنائية.