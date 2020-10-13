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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 13-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:14 ص | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور عنيد ويواجه التحديات بإصرار كبير، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم يمنحك حماسا ويساعدك على إنجاز أعمالك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في منزل الحب ما يجعل الأصدقاء والأحباب يتنافسون في حبك بعبارات تدهشك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.

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