حظك اليوم الاثنين 12-10-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مواليد برج الدلو عفوية في تعاملاتها مع الآخرين، ولا تستطيع أن تخفي ما بداخلها من كراهية تجاه الأشخاص، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك واليوم ينصحك الفلك أن تتظاهر بالهدوء وأن تتحكم في مشاعرك لكي تكشف أمرا ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحظ تدفعك لتشارك من حولك معاناتهم وتتحمل مسئولياتك بشجاعة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان رياض الخولي، ويوافق تاريخ ميلاده 29 يناير.