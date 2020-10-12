حظك اليوم الاثنين 12-10-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف رجل برج الحوت بأنه إنسان مبدع، حساس، ديناميكي، عاطفي، بديهي، متواضع، رومانسي، ولديه القدرة على التقاط الأشياء الخفية، والتنبوء فيها وتحليلها، وقراءة إشارات العقل الباطن لدى الآخرين دون أن يفصحوا عنها، معتمداً فقط على لغة الجسد، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة.. يمنحك اليوم نشاطا وحيوية ويزداد إصرارك على الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك ويطالبك ذلك بالصبر والتأني في قراراتك الشخصية والمالية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت جاد شويري، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.