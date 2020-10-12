حظك اليوم الاثنين 12-10-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يغلب على مولود برج الجدي طابع الجديّة، بالإضافة إلى أنّه شخصية انطوائية تميل إلى العزلة أحيانًا كثيرة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تخطط جيدا لمستقبلك على الصعيد المالي والمهني.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للاقتراب ممن حولك بود وحب ويمكنك أن تصلح علاقتك بالجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الإعلامية منى الشاذلي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 ديسمبر.